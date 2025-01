Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cantante del grupo Los Palmeras, Rubén Héctor Deicas, más conocido como “Cacho” Deicas, ingresó el jueves al Sanatorio Central Grupo MIT por un déficit neurológico agudo.

Según informó el parte médico que envió la institución médica de Santa Fe, el artista de 72 años está lúcido y “no presenta disfunción de otros sistemas”.

Luego de hacerle análisis, pudieron determinar que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, por lo cual se encuentra en terapia intensiva.

El informe que hicieron los médicos destaca que “evoluciona favorablemente” y que está lúcido, estable hemodinámicamente y acompañado por sus familiares.

El líder de Los Palmeras ya había sufrido un ACV en el pasado

El cantante de hits populares como “El bombón asesino”, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en 1998. Lo contó años atrás en una entrevista: “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”.

“No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, recordó en diálogo con Clarín sobre el hecho que sufrió hace casi 30 años. Sin embargo, se desconoce si los motivos de su internación actual están relacionados con este antecedente o no.