A medidas de noviembre pasado, un temporal de viento con ráfagas que llegaron hasta los 150 kilómetros hundió tres barcos pesqueros Yakisa, Barracuda y Alborada de la Flota Amarilla en el puerto Caleta Paula.

El pasado lunes, se llevó adelante el plan de salvamento y reflotamiento de esas naves, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Producción de Santa Cruz. Esta labor ya había sido anunciada oportunamente por el gobernador Claudio Vidal.

La situación de emergencia en la tapa de La Opinión Austral del 18 de noviembre pasado.

“El Gobierno Provincial acompañó todas las maniobras para garantizar un salvamento seguro, sin derrames y bajo protocolos ambientales. El operativo comenzó a las 8:00 de la mañana y se extendió hasta las 19:00, aproximadamente”, se indicó.

Fue ejecutado por la empresa especializada salvamento y buceo Canal & Canal SRL, y se desarrolló conforme a lo planificado, bajo supervisión permanente del jefe de la Oficina de Protección, Seguridad y Gestión Ambiental del Puerto Caleta Paula, dependiente de la UnEPoSC, Ricardo Gordillo y el coordinador General, Walter Uribe.

La operatoria se desarrolló con los permisos correspondientes, y bajo la autorización y acompañamiento de la Prefectura Naval Argentina, cuya intervención resultó fundamental para garantizar un procedimiento seguro y conforme a la normativa vigente.

Walter Uribe, presidente del UNEPOSC, durante el rescate de los buques. FOTO: GOBIERNO

Operatoria

Durante toda la jornada, se controlaron las maniobras, se monitoreó la estabilidad de las embarcaciones y se verificó el cumplimiento de los protocolos ambientales. No se registraron derrames de hidrocarburos ni fluidos contaminantes, dado que los buques habían sido previamente intervenidos y se encontraban en condiciones estructurales óptimas.

Tras retirar el agua de las embarcaciones mediante equipos de bombeo, los buques lograron ser reflotados con éxito. Debido a las condiciones climáticas previstas, su extracción definitiva del muelle se reprogramó para los próximos días.

“Todo el operativo se desarrolló según lo planificado. Acompañamos cada instancia del trabajo, para asegurar que las maniobras se realizaran de manera segura y ordenada“, expresó Gordillo.

De la misma manera, Uribe destacó el trabajo articulado entre el sector público y la empresa a cargo del salvamento, y resaltó: “Seguimos de cerca cada etapa del procedimiento, para garantizar seguridad operativa y ambiental. Estos trabajos nos permiten recuperar la normalidad en el muelle, y continuar ordenando la actividad portuaria”.

Desde el Gobierno Provincial se continúa con un esquema de trabajo permanente, para fortalecer la operatividad de los puertos provinciales, garantizar condiciones seguras y acompañar al sector pesquero, en la recuperación tras eventos climáticos extraordinarios.