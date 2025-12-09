Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exfuncionario Roberto García Moritán confirmó su reciente separación de la modelo Priscila Crivocapich, poniendo fin a una relación que había iniciado apenas seis meses atrás; paralelamente, Moritán desmintió los rumores que lo vinculan, sentimentalmente, con la extenista Gisela Dulko, quien es amiga cercana de su expareja, Milagros Brito.

La noticia de la ruptura fue conocida por la Agencia Noticias Argentinas; según trascendió, la pareja habría decidido finalizar su vínculo debido a una diferencia fundamental en sus proyectos de vida a futuro.

La maternidad, motivo de la ruptura

El periodista Oliver Quiroz reveló detalles sobre el presunto motivo de la disolución de la pareja en “Infama” (América TV). Quiroz indicó que, las aspiraciones personales de la modelo, habrían chocado con la realidad familiar del exfuncionario.

“Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo y él, lamentablemente, no, porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Brito) y uno con Pampita; ese fue el motivo, terminaron en buenos términos”, indicó el periodista.

En las últimas horas, Moritán admitió la separación y aprovechó para negar las especulaciones sobre un nuevo romance. “Sí, nos separamos; no estoy con Gisela. Besos”, confirmó el exministro de Desarrollo a la periodista “Pochi” de Gossipeame.

Por otra parte, la extenista, Gisela Dulko, quien mantiene una íntima amistad con Milagros Brito (otra de las exparejas de García Moritán), también se vio obligada a desmentir la información que había sido difundida por el periodista Ángel de Brito sobre un supuesto inicio de relación con el exfuncionario.

Consultada sobre las especulaciones, la extenista, fue tajante: “Todo falso”, sentenció la rubia.

Leé más notas de La Opinión Austral