Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”. Javier Milei llevó, otra vez, la situación política y económica a un extremo. En las curvas acelera, ya lo avisó. Y el mensaje por cadena nacional que dio el viernes junto al equipo económico fue una necesidad de acelerar ante una curva peligrosa en plena campaña electoral.

El discurso presidencial fue hijo de la urgencia y marca lo que serán los próximos pasos del Gobierno de cara las elecciones bonaerenses y nacionales de octubre.

Milei entiende que no puede perder. No es un lujo que puede darse frente a mercados e inversores inquietos y expectantes.

La cadena nacional fue parida por la docena de proyectos en contra del plan de Gobierno votados por la Cámara de Diputados. Obligada también por los vetos crueles a la mejora de las jubilaciones, la ayuda a los discapacitados y la financiación del Hospital Garrahan y la pelea por mantenerlos firmes en el Congreso. Discurso nacido de las imágenes imposibles de ocultar de las fuerzas de seguridad empujando a personas con discapacidad y jubilados en las puertas del Congreso.

Para colmo y aunque logró frenar la suba del dólar que amenazaba con superar el techo de la banda cambiaria, la inflación de julio será más alta que la de junio, y la de agosto arrancó con un panorama preocupante. Llegar a los comicios bonaerenses de septiembre con una inflación en alza no es lo que esperaba el oficialismo.

Entonces Milei tuvo que acudir a la cadena nacional para ponerse al frente de la campaña y presentar la situación actual como de vida o muerte. Campaña extrema.

El equilibrio fiscal es una cuestión de vida o muerte. Quienes apoyan proyectos que lo amenacen son “genocidas” y el presidente defenderá este plan “aunque me saquen con los pies hacia adelante”.

Y esto hace que las elecciones de octubre sean una cuestión de supervivencia, porque el Congreso ya es un terreno minado por el enemigo y con una “traidora” en un lugar clave.

Diputados rechazó cuatro decretos presidenciales, apresuró el tratamiento para rechazar tres vetos, aprobó la emergencia en discapacidad, la emergencia en pediatría y el aumento del presupuesto universitario, encomendó la formación de la comisión investigadora de la estafa cripto con $Libra, y apresuró a las comisiones que deben dictaminar los ATN y el impuesto a las naftas. Muchos golpes juntos.

Por eso Milei utilizó una cadena nacional para anunciar la judicialización de la política económica y el comportamiento de diputados y senadores. Adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar “la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal” con sanciones para legisladores y funcionarios que no cumplan la norma. Insólito y algo que ya han rechazado todos los juristas por ser absolutamente inconstitucional. Además, claro, que no tiene posibilidad alguna de ser aprobado en el Congreso.

El día después del cierre de alianzas para las elecciones de octubre Milei insistió: “tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico, entre hacer lo correcto aunque implique tener paciencia, o tomar el atajo e inevitablemente volver a chocar”. Y remató: “No hay terceras vías en esta encrucijada”.

Así Milei encara unos comicios que asoman difíciles, aunque logró doblegar al PRO en los distritos claves y convertir en alianza formal y violeta -sin nada de amarillo-, lo que se dio en la segunda vuelta presidencial del 2023. Ya La Libertad Avanza domina al partido creado por Mauricio Macri sin matices. Al menos en la superficie.

Más allá de este acuerdo la elección bonaerense de septiembre aparece peleada con el peronismo. El oficialismo ve con mejores expectativas las nacionales de octubre. Saben que sumarán más diputados y senadores.

Pero faltan dos meses, mucho para una sociedad que, en lo que va del año, en gran medida le ha dado la espalda a las elecciones marcando récords históricos de ausentismo.

Razón suficiente para que Milei acelere con fuerza en esta campaña extrema.