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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA) al aprobar la primera etapa del concurso público para la venta de su participación en Citelec S.A., la sociedad que controla Transener, la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país.

La medida se formalizó a través de la Resolución 540/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y confirmó la preselección de tres ofertas que avanzarán a la siguiente fase del proceso.

Tres oferentes avanzan a la etapa económica

Según la resolución firmada por el ministro Luis Caputo, superaron la primera instancia del concurso las propuestas de Central Puerto., un consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia y Edenor.

Estas empresas cumplieron con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el pliego y quedaron habilitadas para presentar sus ofertas económicas.

El proceso continuará el 28 de abril de 2026 a las 10:00, cuando se realice la apertura del Sobre N° 2 a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.

Qué se vende y por qué es clave

La operación incluye la venta del 50% de las acciones que ENARSA posee en Citelec, la compañía que controla el 52,65% del capital accionario de Transener.

Transener opera la red de transporte eléctrico en alta tensión en Argentina, lo que la convierte en un actor estratégico del sistema energético nacional. Además, Citelec tiene participación indirecta en Transba, encargada del transporte eléctrico en la provincia de Buenos Aires, y Transener Internacional Ltda., con operaciones en Brasil.

Este entramado empresarial posiciona la transacción como uno de los movimientos más relevantes dentro del plan de privatización.

La venta de Citelec forma parte de la primera etapa de privatización de ENARSA, autorizada por el Decreto 286/2025. El esquema prevé la separación de activos y unidades de negocio para garantizar la continuidad de los servicios y de las obras en curso.

El Ministerio de Economía, con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, lleva adelante el proceso bajo el marco de las leyes 23.696 y 27.742.

El concurso tiene carácter nacional e internacional y no contempla programas de propiedad participada ni preferencias para empleados, lo que marca un esquema abierto a inversores del mercado.

Sin impugnaciones y con aval técnico

La Comisión Evaluadora analizó la documentación presentada por los oferentes y verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos. Durante esta etapa, solicitó subsanaciones formales que las empresas respondieron en tiempo y forma.

El dictamen de preselección no recibió impugnaciones, lo que permitió avanzar sin objeciones hacia la siguiente fase.

Relación con las represas en Santa Cruz

El avance en la privatización de activos energéticos se produce en paralelo con otras decisiones recientes del Ejecutivo. Entre ellas, la reorganización de las represas sobre el río Santa Cruz, que fueron retiradas de la órbita de ENARSA para asegurar su continuidad bajo control estatal.

Este esquema refleja la estrategia oficial de segmentar los activos de la empresa: por un lado, avanzar con la venta de participaciones societarias y, por otro, preservar obras consideradas estratégicas.