Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas de una nueva sesión en el Senado de la Nación, donde el oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Ley de Tierras, el senador nacional por Chubut, Carlos Linares (bloque PJ), ratificó el rechazo del bloque peronista al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y cuestionó con dureza la forma en que se modificó la iniciativa durante su tratamiento parlamentario.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el legislador sostuvo que el texto original “ya era un mamarracho” y señaló que sufrió cerca de 15 modificaciones, además de varios intentos fallidos para llegar al recinto. “Estamos en un momento con una ley que claramente no sirve. Tendría que haber vuelto a comisión y empezar un nuevo tratamiento“, afirmó.

Linares también se refirió a las versiones que indican que el oficialismo dejaría de lado la eliminación total de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros y establecería un tope del 25%.

Para el senador, la modificación no cambia el fondo de la discusión. “Si realmente plantean un 25% sigue siendo un horror. Estamos hablando del 25% de las tierras productivas de una provincia. Es una barbaridad“, remarcó.

Para el 6 de agosto, en el Senado, está convocada la sesión para tratar la modificación de la ley de tierras.

Además, advirtió que el proyecto no sólo involucra las zonas de frontera, sino que alcanza a lagos, ríos, reservas de agua y otros territorios estratégicos. “No estamos hablando únicamente de tierras de frontera. Cualquier territorio de la República Argentina podría quedar en venta. También hablamos de orillas de lagos, pozos de agua y arroyos”, sostuvo.

El PJ no dará quórum

Respecto de la sesión prevista para este jueves, Linares confirmó que el bloque no facilitará el quórum “Nosotros somos 28 integrantes y vamos a votar rechazando de plano esta ley. No vamos a bajar al recinto hasta que el oficialismo consiga el quórum”, aseguró.

El legislador explicó que la convocatoria corresponde a la continuidad de la sesión anterior y que el único tema pendiente es justamente la reforma de la Ley de Tierras.

Aun así, consideró que el Gobierno todavía no tiene asegurados los votos necesarios y cuestionó las negociaciones políticas que, según denunció, se llevan adelante para intentar aprobar la iniciativa. “El Gobierno está haciendo lo que hace siempre: salir a comprar voluntades o apretar gobernadores“, afirmó.

Durante la entrevista, Linares manifestó su preocupación por la postura que podrían adoptar algunos senadores, especialmente de provincias patagónicas.

La actual ley de tierras fue aprobada en épocas del gobierno de Cristina Fernández.

En ese sentido, sostuvo que espera que todos los representantes de Chubut acompañen el rechazo y cuestionó la posición del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, al considerar contradictorio impulsar una norma provincial restrictiva mientras sus representantes podrían acompañar la reforma nacional. “Los legisladores tienen que tener compromiso con la gente que los votó, no con negocios o conveniencias políticas“, expresó.

Al respecto, alertó: “No se entiende que un gobernador diga una cosa y después los senadores voten otra. Quienes representan a sus provincias tendrían que defender esos intereses en el Congreso”, sostuvo.

Durante la entrevista, Linares también hizo referencia a las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien aseguró que la provincia no acompaña la iniciativa porque la Constitución provincial prohíbe la venta de tierras de frontera a extranjeros y defendió la necesidad de poblar esos territorios.

Sin embargo, el senador sostuvo que el proyecto que impulsa el Gobierno nacional va mucho más allá de las zonas fronterizas. “No estamos hablando únicamente de tierras de frontera. Cualquier territorio de la República Argentina puede estar en venta. Estamos hablando de lagos, ríos, pozos de agua y de las tierras productivas de cada provincia”, afirmó.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

En ese sentido, consideró que la posición expresada por el mandatario chubutense debería reflejarse en el voto de los representantes de esa provincia en el Senado. “Esperemos que los legisladores de Chubut también voten en contra. Todavía no sabemos qué van a hacer porque no se expresan públicamente. No sé qué estarán negociando“, cuestionó.

“Es una ley fundamental para la soberanía”

El senador vinculó el proyecto con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, como las modificaciones a la Ley de Glaciares, y sostuvo que existe una estrategia para facilitar el acceso a los recursos naturales argentinos. “Estamos tratando una ley fundamental para la soberanía de un país. No puede discutirse como si fuera un remate”, señaló.

En ese marco, dijo que le preocupa la presencia de autoridades del Fondo Monetario Internacional en Vaca Muerta y sostuvo que “vienen por los recursos de los argentinos“.

Linares también se refirió al proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Aunque aclaró que todavía no tiene fecha de tratamiento en el Senado, advirtió que, si prospera la iniciativa oficial, habrá aumentos en las tarifas de gas y una reducción de subsidios para la Patagonia. “Va a haber aumento de tarifas en toda la Patagonia y baja de subsidios. Tenemos que estar muy alertas”, concluyó.