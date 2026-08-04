Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió uno de los momentos más intensos tras conocerse el resultado del mano a mano entre Steffany “Campanita” Pereyra y Sol Abraham; el público votó por la salida de la participante oriunda de Paraguay, quien se negó a salir de la casa hasta que, el Big, lanzó un ultimátum.

“Nunca hemos tenido una salida así, fue lo primero que atinó a decir el conductor del reality, Santiago del Moro, cuando todo volvió a la normalidad.

Es que nunca se había dado la situación en la que, un participante eliminado, se negara a irse de la casa más famosa y, esto, fue lo que hizo “Campanita” como acción desesperada cuando veía que, sus días dentro de la competencia, habían terminado.

“No me voy a ir, quiero ver qué pasa”, había lanzado, a modo de desafío, contra el Big.

Todo había comenzado, tal como sucede, en cada gala de eliminación de Gran Hermano: participantes que van bajando de placa, hasta quedar dos para enfrentarse en un mano a mano.

Ya habían bajado de placa negativa Yanina Zilli y Mariela Prieto; al inicio de la 24° gala de eliminacióm, del lunes 3 de agosto, respiró aliviada Luana Fernández, que recibió, únicamente, el 0,1% de los votos.

Los siguientes en salvarse, fueron: Juanicar y Matías Hanssen, con el 0,3% y el 0,5% de los votos, respectivamente; finalmente, Santiago del Moro anunció que, la última persona en bajar de placa, era Alejandra Majluf, con el 0,9% de los votos.

De esta manera, el versus quedó entre entre Campanita y Sol; minutos antes de las 23.30, el conductor comunicó que la eliminada, por decisión del público, era Campanita; el 53,3% del público votó en el mano a mano para que la participante “brasiguaya” abandonara la casa, mientras que, Sol, recibió el 46,7% restante.

Tras conocerse el resultado, todo cambió dentro de la casa y, el clima, se enrareció no sólo ante la actitud de Campanita de negarse a irse, sino por la cuestionable actitud de la tucumana de gritar, desaforadamente, contra todos por varios minutos y de burlarse, en varias ocasiones, de la participante eliminada.

“¡Soy yo sola contra todos ustedes!”, gritó la tucumana, mientras caminaba, apresurada, hacia la habitación acompañada por Juliana para continuar desahogándose; frente a esto, Yipio y Juani Car no dudaron en seguirla hasta allí mientras le gritaban “careta”, entre otros calificativos.

Si bien al principio parecía que Campanita se tomaba las cosas con calma, con el transcurrir de los minutos la situación se fue poniendo cada vez más extraña; mientras Gran Hermano le insistía en que debía abandonar, de inmediato, la casa, la participante perdedora se negó a acatar la orden una y otra vez.

De los abrazos, pasó al baile; luego, agarró las ollas para golpearlas, tal como solía hacerlo como forma de rebelarse ante la decisión de la gente.; también, tuvo tiempo de discutir, en términos muy duros, con Solange que no paraba de gritar a modo de desahogo.

Finalmente, Campanita se quebró en llanto al caer en la cuenta de que no tenía otra opción que irse, mientras, sus compañeros, intentaban convencerla de que aceptara la decisión del Supremo.

Pese a todo, la participante continuaba con la idea de quedarse hasta que, el Big, sacó una carta que terminó por hacerla ceder.

Gran Hermano amenazó con sancionar a todos los participantes si, Steffi, no se iba por la puerta grande; al escuchar esto, no tuvo más opción que despedirse de sus compañeros entre lágrimas, risas y hasta baile.

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