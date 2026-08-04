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El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este mediodía que el Gobierno aplicará sanciones contra los trabajadores portuarios por el paro en los servicios de practicaje que mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país, en rechazo al decreto desregulador firmado por el Poder Ejecutivo.

“No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir”, afirmó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada.

El portavoz explicó que el conflicto surgió porque “el Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia, se busca permitir que puedan entrar nuevos ‘jugadores’ (al sector portuario) con precios más competitivos para lograr un costo menor”.

Ravier realizó esas declaraciones ante una consulta periodística sobre la medida de fuerza impulsada en el servicio de los denominados “prácticos”, quienes asisten a los barcos de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos. La actividad permanece interrumpida luego de la implementación del Decreto 690/2026, que modificó el reglamento vigente desde 1991.

“Hay una solución en marcha entre privados”

“La desregulación, que es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso, se aprobó con un decreto para adelantar los tiempos y que los costos logísticos bajen. Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo. No tengo detalle sobre las sanciones, pero van a ocurrir”, remarcó.

Más adelante, frente a otro cuestionamiento, aseguró que el Gobierno no es “insensible” ante el elevado nivel de endeudamiento crediticio de las familias argentinas. Además, señaló que el Poder Ejecutivo “está preocupado” por esa situación, aunque descartó resolverla mediante un “plan platita como la administración anterior”.

“No somos para nada insensibles, estamos preocupados por esto, pero hay una solución en marcha entre privados”, manifestó. También puntualizó que “esto es un contrato entre privados” y que “hay soluciones de mercado”.

Ravier indicó que “los bancos se están sentando con sus clientes en mora para darles refinanciación a plazos más largo y con tasas más bajas. El Estado puede ayudar con la estabilidad”.

Y recalcó: “El presidente Milei dijo que si pretendemos ayudar a los que las están pasando mal poniendo (plata) del bolsillo de otras personas, eso viola un derecho de propiedad, no vamos a darle un plan platita a la gente que la pasa mal para dar una solución parcial, ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total”.

En ese sentido, sostuvo que “más del 50% de la gente llegó a estar por debajo de la línea de la pobreza y estuvimos más de 12 años sin crecimiento económico, con un alto nivel de inflación de más del 200%, casi hiperinflación, producto del plan platita”.

El funcionario defendió el proyecto sobre propiedad privada

Por otra parte, el vocero rechazó que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, actualmente en tratamiento en el Senado, pueda afectar la soberanía nacional al eliminar restricciones para que extranjeros adquieran tierras.

“No afecta de ninguna manera la soberanía, cualquier extranjero que compre tierras deberá respetar nuestras leyes”, afirmó. A su vez, agregó que “los derechos de propiedad privada son la base del progreso y el crecimiento” de un país.

Para finalizar, manifestó no contar con información sobre la posibilidad de que el Presidente vuelva a viajar a Brasil para respaldar la campaña electoral de Flavio Bolsonaro.

“Nuestro presidente es un líder en la región para todos los candidatos que buscan ampliar la libertad de las personas. Los Bolsonaro son personas alineadas a esto. No tengo información si va a viajar a Brasil, pero sí que hay un apoyo los Bolsonaro”, señaló.

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