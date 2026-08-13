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En el marco de la reunión AmCham Summit 2026, que tuvo a la energía como uno de sus ejes principales, la senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, destacó el potencial de Vaca Muerta y su impacto en el desarrollo productivo del país.

Durante una entrevista con La Opinión Austral, la legisladora remarcó que, aunque Córdoba no recibe los beneficios directos de la formación neuquina, ya comienza a percibir el movimiento económico generado por la actividad hidrocarburífera.

“Estamos recibiendo ya beneficios por 10 mil millones de dólares y esto nos está abriendo un panorama que nos va a llevar decididamente al desarrollo”, sostuvo.

Álvarez Rivero consideró que el crecimiento de Vaca Muerta tendrá un impacto decisivo en las provincias ubicadas sobre el corredor cordillerano, entre ellas Neuquén, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Jujuy. “Eso que era una realidad postergada ahora empieza a concretarse”, afirmó, y agregó que este proceso también permite aliviar la carga que durante años recayó sobre el campo y la región centro del país.

La senadora también se refirió a las oportunidades que se abren para Córdoba a partir de la expansión de la actividad energética. En ese sentido, sostuvo que la provincia cuenta con recursos humanos y empresas capaces de convertirse en proveedoras de la industria hidrocarburífera.

“Vaca Muerta va a necesitar muchísimos recursos humanos y ahí Córdoba tiene realmente para desarrollar proveedores profesionales que hacen al futuro y al sostenimiento de esta actividad”, explicó.

Además, puso el foco en el nivel de desarrollo que alcanzó actualmente la formación neuquina y aseguró que todavía existe un amplio margen de crecimiento.

“Vaca Muerta recién empieza. Tenemos apenas el 15% de la cuenca desarrollada. Realmente podemos decir: Vaca Muerta Argentina, lo mejor está por venir”, expresó.

Defensa del RIGI

Consultada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Álvarez Rivero subrayó: “Nos quedan 11 meses de RIGI. Esto es muy importante porque Vaca Muerta no se hubiera desarrollado sin el RIGI y todavía tenemos que aprovecharlo”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el proyecto de la autovía de la Ruta Nacional 158, una iniciativa que impulsa para Córdoba y que, según consideró, podría encuadrarse dentro de un régimen de estas características. “Eso debería ser un RIGI y no podemos perder la oportunidad”, advirtió.

Respecto del llamado “Súper RIGI”, la senadora explicó que estaría orientado a proyectos de una segunda generación, vinculados con la industrialización de los recursos naturales.

En esa línea, sostuvo que este tipo de inversiones podría atraer trabajadores y profesionales de otros países, además de generar oportunidades para las distintas provincias argentinas.

Pymes, formalización y acceso al crédito

Álvarez Rivero también fue consultada sobre la necesidad de crear herramientas específicas para las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, destacó la existencia del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), al que calificó como una herramienta especialmente importante para Córdoba y para el sector agroindustrial.

La legisladora adelantó que durante octubre prevé organizar una nueva edición del ciclo “Hablan los Expertos”, con el objetivo de explicar los alcances del régimen y facilitar su aprovechamiento por parte de las empresas. “Todavía no está suficientemente difundido”, señaló a La Opinión Austral.

Finalmente, Álvarez Rivero consideró que muchas pymes podrían acceder a los beneficios disponibles, aunque planteó que el desafío principal pasa por reducir la informalidad económica y laboral.

“Tenemos que hacer el esfuerzo máximo para formalizar la economía y formalizar a los trabajadores. Para mí, la llave es el crédito: el que quiera acceder al crédito, que se formalice más o que se formalice del todo”, cerró.