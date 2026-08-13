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En el marco del AmCham Summit 2026, Mariana Schoua realizó un balance de su gestión como presidenta de la AmCham Argentina – Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina y resaltó la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países para impulsar nuevas inversiones.

El encuentro, que reúne a representantes del sector empresario, funcionarios y referentes de distintas áreas productivas, tiene este año el foco puesto en la energía, el desarrollo y las condiciones necesarias para acelerar la llegada de capitales a la Argentina.

“Este es el encuentro que hacemos todos los años y, por supuesto, está enfocado en la energía. Ponemos el foco en las condiciones de inversión y en cómo aceleramos esas inversiones para que lleguen a todo el país”, explicó Schoua a La Opinión Austral.

En ese sentido, destacó el rol de la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, especialmente a partir de los acuerdos de cooperación y las alianzas estratégicas que pueden favorecer el desarrollo de nuevos proyectos

“Que Argentina tenga esa alineación con Estados Unidos es muy importante. Los acuerdos que tenemos de cooperación hacen que esas inversiones puedan concretarse de mejor manera, de manera más acelerada y con mejores condiciones”, afirmó.

Balance positivo

Schoua dejará la conducción de AmCham Argentina a fin de mes, luego de un período que definió como “súper productivo”. Durante la entrevista, destacó el honor de haber sido la primera mujer en ocupar la presidencia de la entidad en sus 107 años de historia.

“La verdad es que estoy muy agradecida. Fue un honor para mí ser la primera presidenta mujer de la Cámara después de 107 años”, expresó.

Entre los principales hitos de su gestión, mencionó la iniciativa “Choose Argentina”, un espacio desde el cual se presentó al país ante inversores de Estados Unidos.

Además, remarcó el crecimiento de la Cámara y el trabajo que se viene desarrollando para ampliar los servicios destinados a sus socios. Actualmente, AmCham reúne a cerca de 700 empresas que, según indicó, trabajan con una mirada puesta en el desarrollo nacional.

En esa línea, aseguró que la entidad cuenta con una importante capacidad de influencia y que busca utilizarla para promover iniciativas que favorezcan el crecimiento económico y la generación de oportunidades.

Al referirse a su salida, Schoua destacó los vínculos construidos durante los años de trabajo al frente de la institución y aseguró que deja la Cámara en buenas manos. “Eso es para mí lo más importante. Me llevo los vínculos, los grandes vínculos que desarrollé a lo largo de todos estos años. La Cámara queda en muy buenas manos, así que me voy feliz”, concluyó.