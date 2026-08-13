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El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a tensar la disputa diplomática con China por el desembarco de tecnología de Huawei en Vaca Muerta. Durante el summit de AmCham Energía, el diplomático sostuvo que la compañía china espía para el Partido Comunista Chino y advirtió que el uso de su tecnología podría afectar la llegada de inversiones extranjeras a la principal formación hidrocarburífera del país.

Las declaraciones se produjeron apenas un día después de que Lamelas recibiera a representantes de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), que negocia con Huawei la instalación de un data center en la cuenca neuquina. El encuentro había sido interpretado como un intento de distender la controversia que comenzó luego de que funcionarios de la embajada estadounidense presionaran a la cooperativa para que abandonara el proyecto.

Ante empresarios del sector energético, Lamelas puso el foco en la seguridad de los datos y la infraestructura tecnológica vinculada con Vaca Muerta.

“La seguridad energética de los datos es la seguridad nacional de ambos países”, afirmó el embajador.

Según el diplomático, las compañías estadounidenses y otros inversores internacionales que buscan desembarcar en la Argentina necesitan garantías de que sus datos estarán protegidos mediante redes consideradas confiables.

En ese contexto, cuestionó directamente las políticas del Gobierno chino y el rol de Huawei. “China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial”, sostuvo.

Y fue más allá: “Todo está controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, afirmó.

Lamelas también defendió las restricciones que Estados Unidos mantiene sobre el uso de determinados equipos de Huawei y planteó una pregunta ante el auditorio: “¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?”.

El embajador aseguró que las empresas estadounidenses son líderes en materia de seguridad y transparencia y sostuvo que, por esa razón, Washington evita utilizar tecnología china considerada crítica.

La disputa por el data center de CALF

El enfrentamiento entre Estados Unidos, Huawei y CALF escaló durante las últimas semanas. La cooperativa neuquina quedó en el centro de la controversia después de que trascendieran mensajes de WhatsApp en los que un funcionario de la embajada estadounidense solicitaba a un gerente que cancelara las negociaciones con la empresa china.

En esos intercambios también se mencionaron eventuales restricciones de visado para directivos de CALF que avanzaran con Huawei. La cooperativa consideró que se trataba de una presión indebida y elevó el reclamo a la Cancillería argentina.

La embajada china respondió entonces con fuertes críticas contra Washington. Acusó a Estados Unidos de “avivar deliberadamente la teoría de la amenaza china” y de intentar impedir que una empresa argentina coopere con Huawei.

Pekín calificó la intervención estadounidense como una muestra de “arrogancia” y una “grave falta de respeto hacia la soberanía” de terceros países.

El embajador estadounidense, Peter Lamelas, destacó la producción récord de petróleo y el superávit comercial energético del país. Foto: Mariana Nedelcu/AFS

Después de que Lamelas confirmara por escrito que las advertencias vinculadas con los visados respondían a la política oficial de Washington, la representación china volvió a cuestionar la posición estadounidense.

La embajada sostuvo que exagerar el concepto de seguridad nacional no convierte las acusaciones en realidad y defendió el derecho de la Argentina a decidir de manera autónoma con qué empresas y proveedores trabajar.

“Cocodrilo que se duerme, es cartera”

Más allá de la disputa tecnológica con China, el mensaje de Lamelas ante los empresarios estuvo centrado en una convocatoria a invertir en la Argentina.

Con una expresión popular, el embajador buscó transmitir que existe una oportunidad que el sector privado no debería dejar pasar: “No se duerman. Cocodrilo que se duerme, es cartera”, lanzó durante su exposición.

“Conocen el mercado, saben que funciona: es ahora el momento de actuar para transformar la economía”, agregó.

Lamelas sostuvo que Estados Unidos es un socio confiable para acompañar ese proceso y remarcó que las reglas de juego en la Argentina cambiaron.

Vaca Muerta, en el centro de la estrategia energética

El embajador estadounidense destacó el crecimiento de la producción hidrocarburífera argentina y presentó a Vaca Muerta como uno de los principales motores del actual proceso de transformación económica.

Según los datos mencionados durante su exposición, la producción de petróleo alcanzó un récord de 850.000 barriles diarios, mientras que el Gobierno proyecta para este año un superávit comercial energético de US$11.000 millones, frente a los US$8.000 millones registrados en 2025.

Para 2027, las estimaciones oficiales ubican ese saldo positivo en torno a los US$16.000 millones.

“Vaca Muerta es el verdadero motor del éxito económico actual”, afirmó Lamelas.

El diplomático también vinculó el desarrollo energético con el crecimiento de la inteligencia artificial, que demanda cada vez más infraestructura y electricidad, y mencionó proyectos de transmisión eléctrica como la licitación AMBA I.

En materia de inversiones, Lamelas confirmó el trabajo conjunto de organismos financieros estadounidenses para facilitar el acceso a financiamiento destinado a proyectos estratégicos.

El embajador mencionó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y al Eximbank como parte de los organismos involucrados en la estrategia de cooperación.

“Estamos trabajando con estas dos organizaciones para destrabar todos los financiamientos públicos y privados. Seguimos muy de cerca cada proyecto”, afirmó.

Además, anticipó que durante los próximos meses podrían producirse anuncios concretos relacionados con esas líneas de financiamiento.

Durante su presentación, Lamelas enumeró otros sectores en los que Washington busca profundizar la relación con la Argentina.

Entre ellos mencionó la cooperación en petróleo, gasoductos e hidroeléctricas, la ciberseguridad, el desarrollo de minerales críticos y la energía nuclear.

También destacó la elección de la Argentina como “socio clave” y proveedor confiable de minerales críticos, un área considerada estratégica por Estados Unidos en el contexto de la competencia global por recursos y tecnología.

A su vez, señaló el interés conjunto en el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR).

En el cierre de su exposición, Lamelas volvió a convocar al sector privado a aprovechar el escenario económico argentino.

“La verdadera pregunta ya no es si la Argentina se va a convertir en una potencia energética. La pregunta es quién va a ser parte de esta transformación”, planteó.

El embajador terminó con un mensaje dirigido a los distintos actores del mercado: “Si están en el sector tecnológico, traigan soluciones ahora. Si tienen capital, es el momento de invertir. Y si necesitan el respaldo de la Embajada, avísennos”.