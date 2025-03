Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ricardo Caruso Lombardi, conocido por su trayectoria en el fútbol y su fuerte presencia mediática, dio el salto a la política de la mano de Oscar Zago, jefe del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). La noticia se dio a conocer tras la ruptura de Zago con el Pro, luego de sentirse desplazado en el armado de listas en la Ciudad de Buenos Aires.

El viernes por la tarde, en el cierre del plazo para definir candidaturas, Zago asistió a la sede de Balcarce con la intención de ubicar a representantes de su espacio en la lista oficialista. Sin embargo, al ver que los primeros lugares estaban reservados exclusivamente para dirigentes de Pro, decidió retirarse y anunciar la conformación de su propia lista.

Una alianza inesperada

La mañana del sábado, Zago confirmó la candidatura de Caruso Lombardi a través de un video en su cuenta de X (ex Twitter), donde apareció junto al exDT. “Elegimos un día especial, el mismo del golpe que le hicieron a Frondizi. Para nosotros es un orgullo estar acá en la casa del MID presentando a nuestro candidato”, expresó Zago.

Por su parte, Caruso Lombardi compartió sus primeras palabras como candidato: “Para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida. Noté que tenía que hacer un cambio, algo positivo para la gente. Con la gente que voy hablando en la calle me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara”.

Elecciones en la Ciudad de Buenos Aires

La candidatura de Caruso Lombardi se suma a una contienda electoral con figuras de alto perfil. La elección del 18 de mayo definirá los representantes de la Legislatura porteña, en un escenario político marcado por rupturas y nuevas alianzas.

El anuncio de Caruso Lombardi generó sorpresa en el ámbito político y futbolístico, dado que su imagen está fuertemente vinculada al deporte. Sin embargo, su estilo frontal y mediático podría ser un activo en la campaña.

Resta ver cómo será recibido por el electorado porteño y qué impacto tendrá en la competencia electoral.