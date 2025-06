Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 16 de junio continúa el Mundial de Clubes 2025 con tres partidos de la fase de grupos. El más destacado será el debut de Boca Juniors ante Benfica en Miami, aunque también se presentan equipos como Chelsea y Flamengo en una jornada cargada de acción internacional.

Boca enfrentará al equipo portugués a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Más temprano, a las 16:00 Chelsea jugará contra Los Ángeles FC en Atlanta, y el cierre estará a cargo de Flamengo frente a Espérance de Túnez en Filadelfia desde las 22:00.

Sin Rojo, el 11 de Boca ofensivo para debutar en el Mundial de Clubes

Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Rodrigo Battaglia; Kevin Zenón, Carlos Palacios, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Infantino elogió el banderazo de Boca: “Encantado”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quedó sorprendido al ver cómo una multitud de hinchas de Boca transformó Miami en una fiesta azul y oro antes del debut en el Mundial de Clubes. Tanto fue el impacto que decidió expresarlo públicamente en sus redes sociales: “Estaba encantado de ver a los fans de Boca Juniors apoderarse de Miami Beach antes de su apertura de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA hoy. La fiebre del fútbol realmente se ha apoderado de los Estados Unidos de América”.

Últimos partidos de Benfica

Benfica 1 – 3 Sporting | 25 de mayo de 2025 | Copa de Portugal

Sporting Braga 1 – 1 Benfica | 17 de mayo de 2025 | Primeira Liga

Benfica 1 – 1 Sporting | 10 de mayo de 2025 | Primeira Liga

Estoril 1 – 2 Benfica | 3 de mayo de 2025 | Primeira Liga

Benfica 6 – 0 AVS | 27 de abril de 2025 | Primeira Liga

Últimos partidos de Boca

Boca 0 – 1 Independiente | 19 de mayo de 2025 | Cuartos de Final, Torneo Apertura

Boca 0 (4) – (2) 0 Lanús | 10 de mayo de 2025 | Torneo Apertura

Tigre 1 – 1 Boca | 4 de mayo de 2025 | Torneo Apertura

River 2 – 1 Boca Juniors | 27 de abril de 2025 | Torneo Apertura

Boca 2 – 0 Estudiantes | 19 de abril de 2025 | Torneo Apertura

¿Cómo llega Benfica al partido con Boca?

El Benfica, comandado por Bruno Lage, necesita hacer un buen Mundial de Clubes para dejar atrás la decepcionante temporada que tuvieron en Portugal, donde apenas consiguieron dos subcampeonatos: perdieron la final de la Copa de Portugal a manos del Sporting de Lisboa y terminaron como escoltas de la Primeira Liga.

Tras finalizar la campaña sin ningún título en su haber, las Águilas intentarán tener revancha en este certamen. Si bien es cierto que están lejos de ser aspirantes al título, su primer gran objetivo será superar la fase de grupos, por lo que es clave para ellos conseguir un buen resultado ante el Xeneize.

El equipo portugués cuenta con varios argentinos en su plante, incluyendo a dos campeones del mundo: Ángel Di María (quien se sumará a Rosario Central tras su participación en el MdC) y Nicolás Otamendi. Además, también tiene a Gianluca Prestianni entre sus filas, aunque el joven delantero no ha tenido muchos minutos con el club luso.

¿Cómo llega Boca al partido con Benfica?

El Xeneize sabe que está ante el certamen más importante de su año. Después de la prematura eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores, el equipo de La Ribera estuvo todo el semestre disputando únicamente el Torneo Apertura de la Liga Profesional, aunque estaba claro que el gran objetivo de esta primera mitad del año era el Mundial de Clubes.

Boca va con todo en la Copa del Mundo, aunque sabe que no lo tendrá fácil. Y es que comparte zona con una potencia europea como el Bayern Munich, y además con un equipo más que complicado como lo es este Benfica. Ante la importancia de este encuentro ante las Águilas, Miguel Ángel Russo -quien comienza oficialmente su tercer ciclo como DT de club- no arriesgará y dispondrá de un esquema 4-4-2, aunque no podrá contar con varias de sus figuras.

Sin ir más lejos, Edinson Cavani no estará disponible dado que no se encuentra recuperado de su lesión en el gemelo, por lo que recién reaparecerá en el duelo ante los Bávaros. Además, tampoco podrá contar ni con Ayrton Costa (quien viajó tarde a Estados Unidos por un problema con su visa) ni con el recién llegado Marco Pellegrino, quien se incorporó con una molestia muscular.

Seguí Boca vs. Benfica con la transmisión especial de LU12 AM680

Viví el Mundial de Clubes por LU12 AM680. Podés seguir la transmisión en vivo desde las 19 hs por LU12 AM680, FM Láser 92.9, FM Las Heras 92.1 y laopinionaustral.com.ar, con todo el equipo de La Deportiva de la Patagonia.

En qué canal y plataforma se puede ver el Mundial de Clubes 2025

Los partidos del Mundial de Clubes 2025 pueden verse en vivo desde Argentina a través de canales de TV abierta, señales deportivas y plataformas de streaming. A continuación, el detalle de cada opción para seguir el torneo.

DAZN (gratis y online)

DAZN transmite gratis y online todos los partidos del Mundial de Clubes 2025. Está disponible para usuarios registrados en computadoras, celulares y Smart TVs.

DSports / DGO (DirecTV)

DSports transmite en vivo los 63 partidos del Mundial de Clubes 2025, disponibles por TV y también en la app DGO. Además, ofrece contenido extra en redes, radio y plataformas digitales.

Telefe / MiTelefe / YouTube

Telefe transmite 21 partidos del torneo, incluidos los de River, Boca y las fases clave. Se puede ver por TV abierta, MiTelefe y su canal oficial de YouTube.

Disney+ (Pack Premium)

Disney+ transmite 21 partidos del torneo, incluidos los de River, Boca y las instancias decisivas, solo para usuarios con el Pack Premium.