El nombre de Nicolás Boniardi Cabra volvió a aparecer en la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El abogado, que había sido detenido días atrás por filmar a los candidatos a jurados durante el juicio, ahora es buscado por la Justicia del Chaco acusado de amenazar a un perito que realizaba un análisis sobre su teléfono celular.

Fuentes judiciales informaron que el Equipo Fiscal N°3 de Resistencia, a cargo de Rosana Soto, envió un oficio “muy urgente” al jefe del Departamento de Investigaciones Complejas para disponer su inmediata aprehensión.

La nueva acusación: amenazas y desobediencia judicial

La situación de Boniardi se agravó luego de que, según trascendió, amenazara al perito del Gabinete Científico mientras este trabajaba en la pericia del celular que le fue secuestrado tras su primera detención. El análisis había sido autorizado por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Javier Roy, quien también había ordenado la apertura forzada del dispositivo luego de que el abogado se negara a entregar su PIN de acceso.

De acuerdo con lo informado, el profesional que intentaba acceder al teléfono fue intimidado por Boniardi, lo que derivó en una denuncia formal y, en consecuencia, en una nueva orden de captura.

Un historial de episodios polémicos

Boniardi ya había sido arrestado durante la segunda jornada de selección del jurado popular por filmar a los candidatos que integrarían el tribunal. En esa oportunidad, fue imputado por desobediencia judicial y perturbación de audiencias en concurso real, bajo la ley de juicio por jurados.

Aunque los delitos que enfrenta no implican prisión preventiva, el abogado recuperó su libertad el viernes pasado, luego de permanecer detenido en la Comisaría 4ª de Resistencia. Sin embargo, el juez Roy había dispuesto el secuestro de su celular para determinar si existían videos de los jurados, algo que el imputado negó pero que aún se investiga.

“No trabaja más conmigo”

Consultado sobre la nueva acusación, el abogado Ricardo Osuna, defensor principal de Emerenciano Sena, se desligó completamente de su colaborador. “No trabaja más conmigo”, aseguró días atrás al ingresar a la sala de audiencias.

Según trascendió, Boniardi no goza de buena reputación entre colegas y funcionarios judiciales, quienes lo describen como un profesional “que no inspira confianza”. Durante la audiencia en la que fue detenido, la jueza Dolly Fernández ordenó su retiro inmediato de la sala y el secuestrado de su teléfono, luego de observar movimientos sospechosos mientras manipulaba el dispositivo cerca del jurado.

Qué sanción podría recibir

La Cámara Contencioso Administrativa del Chaco será la encargada de determinar si Boniardi incumplió con sus deberes profesionales. De ser hallado culpable, podría enfrentar una sanción disciplinaria que incluye desde un llamado de atención o multa, hasta la suspensión de su matrícula por dos años o incluso su exclusión definitiva del ejercicio de la abogacía.

Mientras tanto, el abogado tiene prohibido acercarse al juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, una causa que sigue revelando derivaciones y tensiones en torno a la defensa de los principales acusados.