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En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia mostró este jueves parte del material audiovisual registrado durante el allanamiento al departamento que Cristina Fernández de Kirchner tenía en el barrio porteño de Recoleta.

La exhibición se realizó durante el testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del procedimiento ordenado en 2018 por el entonces juez Claudio Bonadío. El operativo se llevó adelante con la participación de efectivos de la Policía Federal, integrantes de Gendarmería Nacional y dos testigos.

Las imágenes permitieron observar el momento en que se leyó la orden judicial y los agentes ingresaron al inmueble ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay. También se mostró parte del recorrido por el departamento hasta llegar a uno de los dormitorios.

La declaración del comisario

Durante su exposición, Barrales afirmó que en el domicilio había “muchos elementos de valor” y describió una puerta blindada ubicada detrás de la cama de una habitación que los investigadores interpretaron como el dormitorio matrimonial.

El comisario explicó que la identificación surgió a partir de la presencia de almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y Cristina. Según su testimonio, la puerta conducía a un vestidor o placard y llegó a cerrarse durante la inspección.

El acceso fue abierto nuevamente con la intervención del secretario privado de la entonces expresidenta, para que los agentes pudieran continuar con el procedimiento.

Barrales también indicó que las fotografías y el material fílmico obtenidos durante el allanamiento fueron resguardados en sobres con medidas de seguridad e inviolabilidad y posteriormente entregados a la autoridad judicial.

La discusión por la exhibición de los videos

Durante la audiencia, el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, pidió que se interrumpiera la reproducción de las imágenes. El letrado cuestionó la decisión de la Fiscalía y sostuvo que la exhibición afectaba la intimidad de su defendida. Beraldi acusó a la fiscal Fabiana León de actuar de “mala fe” y calificó la presentación del material como un exceso.

Luego de un cuarto intermedio, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero resolvieron continuar con la exhibición, aunque solicitaron que la Fiscalía limitara las imágenes a los puntos vinculados con la investigación. El juez Germán Castelli votó en disidencia.

Otros elementos mencionados durante el operativo

El comisario declaró además que durante el allanamiento participó un perro entrenado para detectar drogas y divisas. El animal habría marcado un sector del departamento, aunque, según Barrales, en ese lugar no se encontró ningún elemento. El testigo explicó que el perro pudo haber reaccionado ante algún componente químico presente en billetes o sustancias.

También se refirió a un sistema de vigilancia interno instalado en el inmueble. Lo describió como poco habitual en comparación con otros allanamientos, aunque consideró esperable que una persona pública contara con medidas de seguridad particulares.

“Es un allanamiento sensible para nuestra actividad”, señaló Barrales al describir el procedimiento. En ese sentido, sostuvo que el operativo era especialmente observado porque se trataba de la vivienda de dos expresidentes.

El departamento y la hipótesis investigativa

El inmueble de Juncal y Uruguay ocupa un lugar relevante dentro de la investigación debido a la hipótesis que sostiene que allí podría haberse resguardado parte del dinero vinculado con las presuntas coimas mencionadas en las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

La información surgida del testimonio y el contenido de los videos serán incorporados al análisis del tribunal junto con el resto de las pruebas reunidas en la causa. La audiencia continuará con la declaración de otros testigos y la revisión de los elementos considerados relevantes para el expediente.