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El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vuelve a estar en el centro de la escena; a tres meses de la fecha prevista para la boda, se conoció la que sería la invitación digital que la pareja envió a sus invitados y aparecieron nuevos detalles.

La tarjeta fue difundida por el periodista Gustavo Méndez durante “La mañana con Moria” (El Trece), donde mostró cómo sería el diseño elegido para el gran día; según la información que dio a conocer, la celebración está prevista para el 19 de diciembre a las 21 en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La invitación tiene un fondo en tonos neutros y está protagonizada por una peonía de color celeste pintada en acuarela; en el centro, también aparecen los nombres de los protagonistas y la frase “los esperamos con mucho amor”.

El detalle de la flor no sería casual; según explicó Méndez, la elección de la peonía azul estaría relacionada con conceptos como el afecto profundo, la felicidad y la prosperidad; la estética de la tarjeta, además, tendría un fuerte componente personal y romántico.

De acuerdo con lo que trascendió, la boda tendría más de 300 invitados y reuniría a figuras del espectáculo y del mundo del fútbol; entre los nombres mencionados aparecen Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Oriana Sabatini, Lele Pons, Stefi Roitman, Ricky Montaner, Alejandro Sanz y Susana Giménez.

La presencia de Messi, además, fue especialmente destacada por Méndez, quien aseguró que el capitán de la Selección argentina ya tendría la invitación digital en su teléfono.

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