La causa de los cuadernos vuelve a estar en el centro de la escena judicial con una nueva audiencia clave en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de uno de los procesos más impactantes de los últimos años, en el que se investiga un presunto entramado de coimas en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En el banquillo de los acusados aparece, entre otros, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a exfuncionarios y empresarios de peso, lo que convierte al juicio en un caso de alto voltaje político y judicial.

De los cuadernos al juicio

Todo comenzó en 2018, cuando salieron a la luz los escritos de Oscar Centeno, chofer de un funcionario, quien detalló supuestos traslados de bolsos con dinero. Esas anotaciones dieron origen a una investigación que rápidamente escaló.

El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsaron la causa, que terminó involucrando a decenas de imputados y revelando lo que la Justicia intenta probar como una estructura organizada de recaudación ilegal.

Qué se juzga

En el juicio se busca determinar si existió una asociación ilícita que durante años recaudó dinero de empresarios a cambio de contratos de obra pública y beneficios estatales.

Según la acusación, no se trató de hechos aislados, sino de un sistema sostenido en el tiempo y con participación de distintos niveles del poder.

Qué puede pasar ahora

La instancia actual del juicio es clave: se analizan pruebas, testimonios y responsabilidades. Más adelante, el proceso avanzará hacia los alegatos finales y, eventualmente, el veredicto.

De comprobarse los hechos, podrían dictarse condenas de gran impacto político y empresarial, en un caso que ya es considerado histórico.

Quienes declararon

Esta mañana declaró la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien no quiso responder a preguntas y calificó la causa como “un gran disparate” y dejó una frase contundente sobre su situación judicial.

“Me puedo morir presa con este sistema judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”, concluyó antes de retirarse de la sala.

También hizo lo propio Julio De Vido, que dijo “Estoy preso y enfermo, pero prefiero morirme en mi casa”, expresó.

Se espera que declare el exchófer Rudy Ulloa, acusado de ser un miembro de la supuesta asociación ilícita recaudadora de sobornos encabezada por De Vido y CFK

Un juicio que puede marcar época

La causa de los cuadernos no solo expone presuntos hechos de corrupción, sino que también puso en evidencia mecanismos de funcionamiento del poder en Argentina.

Con cada audiencia, crece la expectativa sobre un fallo que podría sentar un precedente y redefinir el escenario político y judicial del país.