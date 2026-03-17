La nostalgia se apoderará de las pantallas el próximo martes 24 de marzo, fecha en la que Disney+ lanzará, oficialmente, el esperado especial por las dos décadas del estreno de Hannah Montana, una de las series más influyentes de Disney Channel.

La producción ha sido diseñada como una experiencia inmersiva filmada ante una audiencia en vivo, lo que permitirá recrear la energía que caracterizaba al show original; el eje central de este encuentro será una entrevista exclusiva y profunda con Miley Cyrus, quien se sentará a repasar su historia bajo una nueva luz; durante esta charla íntima, la cantante ofrecerá detalles inéditos sobre el proceso creativo que dio vida a su doble identidad en la ficción, analizando, además, el impacto persistente que tanto el personaje como la música han tenido en sus seguidores a nivel global.

Uno de los mayores atractivos de este especial de aniversario será la reconstrucción física de los espacios que habitaron los personajes; la audiencia podrá ver la emblemática sala de estar de la familia Stewart y, por supuesto, el legendario armario de Hannah Montana; acompañando esta puesta en escena, se presentará material de archivo nunca antes visto, permitiendo a los fans descubrir momentos detrás de cámaras que han permanecido guardados durante dos décadas.

La conducción de este evento estará a cargo de Alex Cooper, quien asumirá el rol de guía para llevar a los espectadores a través de este recorrido emocional; Cooper no solo estará al frente de las cámaras, sino, también, desempeña un papel fundamental detrás de ellas como productora ejecutiva, trabajando en conjunto con un equipo de alto perfil que incluye a la propia Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell y Matt Kaplan; la producción general es una colaboración entre “HopeTown Entertainment” y “Unwell Productions”, contando con Ashley Edens en la función de showrunner.

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