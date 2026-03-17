Tini Stoessel está grabando un videoclip que reúne a cuatro figuras muy importantes del deporte y el espectáculo: contará con la participación de su novio, Rodrigo De Paul, el astro del fútbol, Lionel Messi, y la icónica conductora Susana Giménez.
La revelación llegó desde “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, donde expresaron: “Tini Stoessel, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Lionel Messi están ahora juntos; lo estarán mañana y pasado”.
Según trascendió, el rodaje del videoclip ya está en marcha, aunque, aún, se mantienen en secreto los detalles del tema musical, el concepto creativo y los roles específicos que tendrá cada uno en la producción; lo que sí se sabe es que los cuatro “van a actuar” en el clip, lo que anticipa una fusión explosiva entre pop, deporte y entretenimiento televisivo.
El anuncio generó impacto inmediato por lo inesperado del casting: Tini, consolidada como una de las artistas pop latinas más potentes, une fuerzas con De Paul (uno de los futbolistas argentinos más reconocidos y su pareja estable), Messi (el máximo ídolo global del fútbol) y Susana Giménez (la reina indiscutida de la TV argentina).
La mezcla promete ser un imán de audiencia y redes, especialmente, en un año donde el Mundial 2026 ya empieza a asomarse.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Quién es Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que fue detenida por acusaciones de robar al estilo “viuda negra”
La Justicia liberó a Luciana Martínez, exjugadora de Gran Hermano
Joe Keery, actor de Stranger Things, visitó El Chaltén y Torres del Paine: “Fue hermoso pasar tiempo ahí y ver las increíbles vistas”
Benjamín Sstars, el joven que es viral por su voz de mujer: “Me volví un referente sin querer”
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario