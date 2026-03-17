Tini Stoessel está grabando un videoclip que reúne a cuatro figuras muy importantes del deporte y el espectáculo: contará con la participación de su novio, Rodrigo De Paul, el astro del fútbol, Lionel Messi, y la icónica conductora Susana Giménez.

La revelación llegó desde “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, donde expresaron: “Tini Stoessel, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Lionel Messi están ahora juntos; lo estarán mañana y pasado”.

Según trascendió, el rodaje del videoclip ya está en marcha, aunque, aún, se mantienen en secreto los detalles del tema musical, el concepto creativo y los roles específicos que tendrá cada uno en la producción; lo que sí se sabe es que los cuatro “van a actuar” en el clip, lo que anticipa una fusión explosiva entre pop, deporte y entretenimiento televisivo.

El anuncio generó impacto inmediato por lo inesperado del casting: Tini, consolidada como una de las artistas pop latinas más potentes, une fuerzas con De Paul (uno de los futbolistas argentinos más reconocidos y su pareja estable), Messi (el máximo ídolo global del fútbol) y Susana Giménez (la reina indiscutida de la TV argentina).

La mezcla promete ser un imán de audiencia y redes, especialmente, en un año donde el Mundial 2026 ya empieza a asomarse.

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