La emoción se desbordó en una pantalla de televisión cuando la legendaria regatista argentina Cecilia Carranza, dorada en Río 2016, se encontró virtualmente con los flamantes medallistas olímpicos, Mateo Majdalani y Eugenia Bosco. En un emotivo diálogo transmitido por TV Pública, los campeones compartieron sus alegrías y reconocimientos mutuos, demostrando la profunda conexión que existe en el deporte argentino.

Carranza, quien ha sido una figura emblemática de la vela argentina, no pudo ocultar su emoción al ver a los nuevos talentos brillar en el escenario olímpico. “No aguanto más…”, expresó con lágrimas en los ojos. “No paro de llorar. Hola Euge, Hola Mateo. Qué lindo es hablar con ustedes finalmente. En todos estos días tenía tantas ganas, como me dice mi papá a mí siempre, de ser una mosca y estar ahí alrededor de ustedes acompañándolos en este momento tan especial”.

Para Majdalani, el encuentro con Carranza fue especialmente significativo. “Decirte gracias, tenemos una amistad que ya tiene muchos años. Aprendí muchísimo al lado tuyo y de Santi (Lange) en la campaña de Río. Me formó y al final son una gran parte de esto que disfrutamos hoy. De corazón muchas gracias, te quiero mucho”, expresó el medallista, reconociendo la influencia de Carranza en su carrera deportiva.

Bosco, por su parte, también agradeció a Carranza por su apoyo y amistad: “Gracias Ceci. No estás acá pero fuiste parte de todo este camino también. Yo no estuve en Río, pero nos cruzamos más tarde en el camino y también compartimos un montón de cosas juntas. Agradecerte por todo. También te quiero un montón”.

La conexión entre estos campeones va más allá de la competencia. Lange, quien junto a Carranza conquistó el oro en Río 2016, también compartió su alegría y orgullo por los nuevos medallistas. “A Mateo lo conozco más, tengo una relación más cercana, fue mi entrenador en Río. Imaginate, lo vi nacer en el deporte. Es una felicidad tremenda”, expresó el experimentado regatista.

Este emotivo encuentro demuestra el fuerte vínculo que existe entre los deportistas argentinos y cómo el éxito de unos inspira a las nuevas generaciones. La vela argentina sigue demostrando su gran potencial y promete seguir cosechando éxitos en los próximos años.

