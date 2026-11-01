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La nadadora argentina Cecilia Dieleke hizo historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al conquistar la medalla de oro en los 200 metros espalda. Con un tiempo de 2:10.05, la deportista bonaerense se convirtió en la primera mujer argentina en obtener una presea dorada en una competencia olímpica de natación y estableció un nuevo récord nacional y sudamericano. Además, su triunfo significó la primera medalla para la delegación albiceleste en esta edición del certamen.

Dieleke se impuso de principio a fin en la final disputada durante la primera jornada oficial de competencia. Con su registro de 2 minutos, 10 segundos y 5 centésimas, superó ampliamente a sus rivales: la griega Eirini Zervou se quedó con la medalla de plata, con 2:15.52, mientras que la israelí Ofir Simcha completó el podio con 2:17.44.

La marca de la argentina representó una mejora de 31 centésimas respecto del anterior récord nacional y sudamericano, que pertenecía a Malena Santillán, con 2:10.36, desde el 11 de agosto de 2025. También superó su mejor registro personal, de 2:11.08, conseguido el 8 de mayo de este año.

“Estoy muy bien, muy feliz. Esto es lo que venía a buscar. Es un sueño cumplido”, expresó la nadadora después de la consagración. La competencia de 200 metros espalda fue la primera de las cuatro pruebas que tiene previstas en Dakar. En diálogo con el sitio oficial Olympics, agradeció el acompañamiento de su entrenador, su familia y sus amigos, a quienes dedicó la victoria.

La joven también dejó en claro sus aspiraciones deportivas: “Sueño con ir a Los Ángeles. Espero que se dé. Y si no se da, será en el 2032”, manifestó en referencia a su objetivo de participar en los próximos Juegos Olímpicos.

Quién es Cecilia Dieleke: una trayectoria de récords y medallas en la natación argentina

Nacida el 8 de octubre de 2009, Cecilia Dieleke construyó una carrera ascendente desde muy pequeña. Su primer acercamiento a la natación ocurrió a los seis años, cuando sus padres la inscribieron en la colonia de vacaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB). Aunque inicialmente practicaba gimnasia artística, sus condiciones en el agua llamaron la atención de los entrenadores, que la convocaron para incorporarse a los equipos competitivos.

A los nueve años participó en su primer Campeonato Nacional y, a los 13, recibió la convocatoria para integrar el seleccionado argentino de categorías formativas. Su especialización en el estilo espalda dio resultados rápidamente: con apenas 14 años consiguió el título nacional de mayores en los 200 metros de esa disciplina.

En 2025 comenzó a competir en escenarios internacionales de mayor exigencia. Participó en el Campeonato Mundial Junior de Otopeni, Rumania, donde alcanzó el sexto puesto en los 200 metros espalda. Ese mismo año integró los relevos argentinos en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, y obtuvo cuatro medallas de plata y dos de bronce.

Durante 2026 ratificó su protagonismo regional. En los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá consiguió tres medallas doradas, en los 50 metros libre, los 100 metros espalda y la posta 4×100 combinada, además de dos preseas plateadas. En ese torneo también estableció el récord argentino absoluto de los 100 metros espalda, con un tiempo de 1:00.42.

Posteriormente, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tuvo otra actuación destacada: subió al podio en las siete pruebas que disputó y terminó como la máxima medallista de la delegación argentina, con tres oros, tres platas y un bronce. Entre sus resultados sobresalió el registro de 28.38 segundos en los 50 metros espalda, que significó un nuevo récord del certamen continental y una plusmarca argentina juvenil, compartiendo el primer puesto con la brasileña Giovana De Medeiros.

También formó parte del relevo femenino 4×100 combinado que se quedó con el oro y contribuyó a las medallas de plata obtenidas en las pruebas de 4×100 libre, 4×100 combinado mixto y 200 metros espalda.

Con la histórica consagración en Dakar 2026, Dieleke suma un nuevo capítulo a una trayectoria que ya la posiciona entre las grandes promesas de la natación argentina. Su medalla de oro, acompañada por un récord nacional y sudamericano, representa un logro inédito para el deporte argentino y confirma el crecimiento de una nadadora que, con apenas 17 años, ya apunta a competir en los Juegos Olímpicos de mayores.