Josefina “La China” Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un fuerte cruce en “PH, Podemos Hablar” (Telefe) tras una consulta que ella le hizo al influencer sobre las colectas, situación que derivó en reproches a la periodista, disculpas y varios intentos de Andy Kusnetzoff por frenar la discusión.

Todo sucedió en el “Frente a frente”, el segmento en el que dos invitados se hacen preguntas cruzadas; Ansa le propuso a Maratea un “cambio de papeles”.“Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”, indicó; tras pensar unos segundos, llegó la respuesta: “No se me ocurre, siempre se cumplieron todos los objetivos”.

“Pero algo que le dirías, alguna sugerencia, algún reclamo… Puede ser algo lindo, también”, insistió ella. “Dijiste ‘recriminarías’”, remarcó Maratea. “Bueno, ¿qué le dirías?”, corrigió la periodista. “Gracias”, eligió él, y, preguntó: “¿Es muy descabellada mi respuesta? Porque se cumplieron siempre todos los objetivos”; Ansa mencionó, entonces, un caso puntual: “Pero con respecto, por ejemplo, al refugio de los perros, que quedó como inconclusa esa historia…”.

“Vos sos periodista, ¿no?”, le preguntó Maratea y quiso saber si había averiguado sobre el tema. “Solamente estoy preguntando, no te estoy acusando de absolutamente nada”, aclaró Ansa; cuando él le pidió que explicara cómo se había informado, respondió que lo había hecho a través de los medios. “Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas”, indicó el influencer. “Pará, vos me estás haciendo una acusación y yo simplemente te hice una pregunta”, lo frenó Ansa, pero Santiago insistió en que respondiera si consideraba completo o incompleto informarse de esa manera.

“A mí me parece que es completo el trabajo que hice en su momento”, aseveró ella; cuando mencionó que había investigado “el recorrido de la fundación”, él, la corrigió. “No fue con una fundación”, le retrucó, y, prosiguió: “Seguramente, China, si nos ponemos realmente a preguntar qué averiguaste y qué sabés del tema, no sepas casi nada”.

Al ver que el ida y vuelta subía de tono, Kusnetzoff intervino para poner paños fríos y aclaró que la idea no era generar tensión; Ansa explicó que había pensado el cambio de roles como una oportunidad para que Maratea se dijera algo a sí mismo; él, sin embargo, le reprochó las repreguntas: “No nos hagamos los inocentes. Hablaste de un tema puntual porque, evidentemente. la respuesta que te di no es la que estabas buscando”. “Estás hablando de algo que hice con buena fe y traés lo único en lo que se dice que accioné mal”, sostuvo; comparó la situación con que él le preguntara por qué su marido era misógino: según explicó, la incomodidad partiría de dar por cierta una premisa que ella rechazaba.

“Yo no te hice ninguna acusación. Te propuse un cambio de roles”, se defendió Ansa; Maratea le reprochó que no hubiera averiguado lo sucedido y que ni siquiera supiera el nombre del refugio. “De esa colecta se habló por esa acusación y vos no lo averiguaste bien; por eso, me trajiste esa colecta y no otras. Hice más de treinta colectas, China”, remarcó.

Lejos de bajar el tono, redobló el planteo: “¿Qué te pensabas que iba a pasar cuando acusas de ladrón a una persona que no robó? No te hagas la inocente”; ella reiteró que nunca lo había acusado, pero él insistió en que, detrás de su consulta, había otra intención. “No te arrepientas, ahora, porque se picó”, le lanzó; Ansa, intentó cerrar la discusión: “Te pido disculpas por la repregunta. Con el ‘gracias’ está perfecto. Esa es la respuesta”. Pero a Maratea no le alcanzó y, cuando ella volvió a explicar la consigna, la acusó de hacerle “gaslighting”.

Ya angustiada, la periodista, manifestó: “No, dale, porque de verdad que encima yo te re sigo en todo. Mi familia te ama. Me quiero morir con lo que me está pasando”. Fue entonces cuando, Kusnetzoff, decidió frenar la grabación. “Escuchame, pará, cortemos un minuto y charlémoslo”, propuso.

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