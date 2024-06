Este 19 de junio, en el Santuario de la Virgen de Caacupé y San Blas de La Matanza, se llevó a cabo una Misa de Acción de Gracias en honor a las Madres de la Patria. Este evento religioso, encabezado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea. conmemoró el esfuerzo de las mujeres que trabajan en comedores comunitarios a lo largo del país.

Inicialmente, el Monseñor Eduardo García, Obispo de San Justo, dio la bienvenida a todos diciendo: “Gracias a nuestros padres obispos, a los sacerdotes por venirse hasta La Matanza donde más de una vez hemos sido castigados por el olvido, por la ausencia del Estado, por la falta de educación y de cloacas, o de una vivienda digna, castigados también a veces por los medios que no perdonan el crecer y el avanzar como pueblo”.

Seguidamente, expresó que “por eso nos da mucha alegría recibir al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, que preside esta Acción de Gracias. Esto es lo que queremos hacer hoy: El fuego calienta desde abajo, las cosas grandes vienen desde abajo, desde los pequeños gestos, como estas Hermanas Nuestras que día a día ofrecen su vida. ¡Gracias a todos por venir!”.

Durante la homilía, Monseñor Ojea compartió: “En esto estamos trabajando para no entregar nuestros barrios al narcotráfico, para no entregar nuestros barrios al enemigo que se constituye en dueño de nuestras vidas y que va formando un ‘estado’ dentro de otro Estado. Estamos a tiempo, hay tanto que hacer, tanto que trabajar, cada uno tiene que mirar su responsabilidad. Nuestras mujeres se encuentran con estos chicos y estas chicas, y a veces también se encuentran con adultos”.

“Hoy es tanta la confusión en muchas situaciones en nuestros barrios que a veces la gente se enoja y viene enojada a pedir comida. No lo vemos solamente en nuestros barrios, lo vemos también con personas en situación de calle. El otro día me decía un señor que trabaja durante la noche recorriendo la ciudad para dar de comer: ‘Padre, me arrancan la comida, ahora me arrancan la comida, no me esperan’”, añadió.

La ceremonia honró a las cocineras que alimentaron a miles durante la pandemia y que hoy lideran comedores comunitarios en Argentina. Se enfatizó la necesidad de un plan nacional alimentario para asegurar que todas las familias reciban la comida que necesitan. La oración fue por la unidad y por aquellos que enfrentan dificultades.

Concelebraron la misa Mons. Juan José Chaparro y su auxiliar, Mons. Oscar Eduardo Miñarro de Merlo-Moreno; Mons. Marcelo Julián Margni de Avellaneda-Lanús; Mons. Eduardo García de San Justo; monseñor Jorge Torres Carbonell de Gregorio de Laferrere y monseñor Gustavo Carrara, vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires. Y también más de 40 presbíteros del Equipo de sacerdotes que viven y trabajan en las villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.

Cabe destacar que en estos días se realizarán misas en diversas partes del país rezando por las mismas intenciones: La Banda, Santiago del Estero, a cargo del Padre José María “Pepe” Di Paola; Ciudad de Córdoba, celebrada por el cardenal Ángel Rossi; Mar del Plata, presidida por Monseñor Ernesto Giobando.

Misa por las Madres de la Patria: homilía del Monseñor Ojea

