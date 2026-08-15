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El exjefe del Estado Mayor General del Ejército, César Milani, fue entrevistado por los periodistas Facundo Pedrini y Ernesto Hadida en el programa “Cara a Cara” de Crónica Streaming.

El militar ya retirado habló de todo y dejó conceptos clave de la actualidad argentina como el estado presupuestario y salarial de las Fuerzas Armadas y la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además del significado que tuvo aquella decisión del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner de bajar el cuadro de Jorge Rafael Videla del Colegio Militar de la Nación.

Presente judicial de Cristina

¿Hay que indultar a Cristina?, preguntaron los periodistas de Crónica Streaming.

“Creo que con Cristina hay un problema muy grave, más allá del problema de indultarla o no. No creo que ese sea el camino“, dijo en primer término.

Advirtió que la “Corte Suprema de Justicia no ha hecho el trabajo que debería haber hecho en la revisión de la condena de Cristina. Por lo tanto, creo que va a ser un motivo que se va a tener en cuenta en las instancias internacionales cuando se vea el caso”.

César Milani, analizó la actualidad de Argentina. FOTO: CRÓNICA EL STREAMING

“El mismo Lorenzetti (Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia) lo dijo hace poco: nosotros no revisamos la sentencia. Por eso es que en tres o cuatro días, una semana, dos semanas o un mes, dictaron o confirmaron la sentencia que había hecho Casación, cuando en realidad deberían haber revisado la sentencia, más tratándose de una presidenta y habiendo una causa política“, completó.

“No creo que el indulto sea la solución“, fue la frase elegida para dejar en claro su posición .

Revisión

¿Qué significó Néstor bajando el cuadro de Videla para las Fuerzas Armadas?, preguntaron los periodistas de Crónica Streaming refiriéndose al 24 de marzo del 2004.

El 24 de marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner ordenó al jefe del Ejército, Roberto Bendini, retirar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

“En general no fue bien visto porque era un director del Colegio Militar, fue director del Colegio Militar. En su momento eso se inscribió en la política de comenzar a pegarle muy fuerte a las Fuerzas Armadas“, señaló en primer lugar.

Aseguró que “no hacía falta hacer eso, ni hacía falta otras cosas que hizo el kirchnerismo. Lo único que produjo fue malestar en las Fuerzas Armadas“.

Salarios

De la gestión de la expresidenta de la Nación, recordó: “El mayor presupuesto en los últimos 25 años en el área de Defensa lo tuvimos en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El mayor presupuesto en Defensa”.

Precisó que aquella partida implicó “1.000 millones de dólares más que el que tenemos actualmente, que es el presupuesto más bajo en Defensa de los últimos 30 años, el actual.

Milani recordó que actualmente un soldado percibe un salario mensual de 700.000 pesos. “Eso significa que la mayoría de los soldados en Argentina son pobres, e indigentes en algunos casos. Argentina tiene soldados indigentes, suboficiales y oficiales subalternos por debajo de la línea de pobreza. Un 60% del personal de las Fuerzas Armadas está por debajo de la línea de pobreza“, disparó.

¿Eso forma parte de un plan para desnacionalizar?, indagaron los periodistas Pedrini y Hadida.

Facundro Pedrini y César Milani. FOTO: CRÓNICA EL STREAMING

“Le voy a decir lo que realmente está pasando en los últimos tres años con lo que ha hecho el gobierno: hay soldados pobres e indigentes, mientras que a la sociedad se le muestra una escenografía tipo Hollywood con aviones F-16 volando, con los vehículos Stryker y los Unimog comprados”, describió.

“¿Cómo se hizo eso? Muy fácil: se licuó el salario del personal militar en los últimos tres años. En ese período no se ha ahorrado, sino que se le ha quitado a los sueldos del personal militar más de 1.200 millones de dólares. Con menos de la mitad de ese dinero se compraron los F-16, los Stryker y los Unimog. Es decir, los aviones que están volando lo hacen a costa del salario del personal militar“.

Sin apartarse de ese eje, sostuvo que “la persona que maneja o pilotea un avión gana 1.500.000 pesos y tiene a cargo un F-16, que es un avión de caza de muy buena tecnología, aunque no sea de última generación. En Argentina gana más una persona que maneja un Cabify que quien pilotea un F-16“.

El militar sostuvo que esa actualidad genera que “mucho personal capacitado, abnegado y trabajador está abandonando la Fuerza o está consiguiendo un segundo trabajo. Dejan su labor militar al mediodía —ya ni siquiera les dan de comer en los cuarteles— y se van a trabajar en lo que pueden”.