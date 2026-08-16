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Los desembarques totales en los puertos argentinos alcanzaron las 584.928 toneladas en los primeros siete meses del año. El incremento se explica principalmente por el crecimiento de especies como la merluza hubbsi y el langostino y refleja la potencia del caladero argentino. Representa un aumento del 16% respecto de las 506.144 toneladas registradas durante en el mismo período de 2025.

En Santa Cruz, los desembarques marítimos totalizaron 103.105,4 toneladas entre el 1 de enero y el 11 de agosto de 2026. La actividad provincial estuvo concentrada en Puerto Deseado y la estación de Caleta Olivia / Caleta Paula.

Cifras nacionales

De acuerdo con los datos de la Dirección de Planificación Pesquera (DPP), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, el volumen acumulado en 2026 también se ubicó por encima de los registros de 2023 y 2024, cuando se contabilizaron 481.175 y 533.739 toneladas, respectivamente.

Entre las principales especies desembarcadas entre enero y julio de 2026, se destaca el langostino que registró 144.137 toneladas, un 121% más que en 2025, mientras que la merluza hubbsi N41 ZEEA, alcanzó 13.078 toneladas (+37% respecto al mismo periodo). También se observaron incrementos en los desembarques en la merluza hubbsi S41 (+13%) y polaca, con 7.872 toneladas (+10%). En tanto, la anchoíta registró 4.548 toneladas, frente a las 91 toneladas contabilizadas en 2025.

Langostinos, la pesquería que mueve este sector productivo.

En el conjunto de otras especies, los desembarques totalizaron 28.788 toneladas. Dentro de este grupo, la merluza negra alcanzó 2.811 toneladas (+11%) y la centolla 1.053 toneladas (+1%), mientras que la vieira registró 2.807 toneladas (-21%).

La información corresponde a los datos del Sistema General de la Pesca y permite observar la evolución de los principales recursos pesqueros y su participación en el volumen total de desembarques.

Las descargas informadas por la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación.

Descargas en Santa Cruz

En enero, las terminales santacruceñas alcanzaron un volumen de 20.203,8 toneladas. Puerto Deseado encabezó el registro con 17.884,3 toneladas, mientras que Caleta Olivia / Caleta Paula sumó 2.319,5 toneladas.

Durante febrero se registró el pico máximo de actividad en la provincia, alcanzando un subtotal de 24.739,0 toneladas. En ese período, Puerto Deseado aportó 21.369,8 toneladas y Caleta Olivia / Caleta Paula alcanzó las 3.369,2 toneladas.

En marzo, los desembarques sumaron 14.413,7 toneladas. Puerto Deseado registró 9.747,9 toneladas y Caleta Olivia / Caleta Paula continuó su progresión ascendente con 4.665,9 toneladas.

En abril cerró con 10.720,2 toneladas desembarcadas en la provincia. En esa etapa, Caleta Olivia / Caleta Paula superó por primera vez en el año a Puerto Deseado, acumulando 5.390,4 toneladas frente a las 5.329,8 toneladas contabilizadas en la terminal deseadense. Durante mayo, la provincia registró 6.781,2 toneladas. Caleta Olivia / Caleta Paula concentró el mayor volumen con 4.989,8 toneladas, mientras que Puerto Deseado ajustó su actividad a 1.791,4 toneladas.

Puerto Deseado con el movimiento más alto de Santa Cruz. FOTO: GOBIERNO

En junio, el subtotal santacruceño repuntó a 11.889,4 toneladas. Puerto Deseado retomó el liderazgo mensual con 7.726,6 toneladas, al tiempo que Caleta Olivia / Caleta Paula registró 4.162,8 toneladas.

Julio mantuvo la tendencia de recuperación con 13.055,2 toneladas totales. Puerto Deseado anotó 8.660,2 toneladas y Caleta Olivia / Caleta Paula aportó 4.395,0 toneladas. Finalmente, en el registro parcial del 1 al 11 de agosto, Santa Cruz sumó 1.302,9 toneladas, distribuidas en 966,3 toneladas en Puerto Deseado y 336,6 toneladas en Caleta Olivia / Caleta Paula.

En el balance acumulado de 2026, Puerto Deseado se consolida como el principal puerto de la provincia con 73.476,2 toneladas, en tanto que Caleta Olivia / Caleta Paula acumula 29.629,2 toneladas con una presencia constante a lo largo del año.

El puerto de Comodoro Rivadavia registró descargas por 16.613 toneladas.

Otros puertos patagónicos

Entre el 1 de enero y el 11 de agosto de 2026, los desembarques de capturas marítimas totales en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego sumaron 599.250,8 toneladas.

Chubut encabezó la actividad regional con un acumulado de 243.229,8 toneladas. Puerto Madryn se posicionó como la principal terminal marítima de la zona con 167.409,0 toneladas desembarcadas, alcanzando sus picos de mayor volumen en febrero y julio. Rawson registró 53.480,4 toneladas, ligadas a la estacionalidad de la temporada de langostino. Comodoro Rivadavia sumó 16.613,4 toneladas, Camarones aportó 4.535,4 toneladas y Caleta Córdova alcanzó 1.191,6 toneladas.

Santa Cruz contabilizó un subtotal de 103.105,4 toneladas. Puerto Deseado concentró la mayor parte del flujo provincial con 73.476,2 toneladas, mostrando sus registros más elevados durante enero y febrero. Por su parte, la caleta de Caleta Olivia y Caleta Paula mantuvo descargas regulares durante el año por un total de 29.629,2 toneladas.

Tierra del Fuego registró 16.439,2 toneladas, operadas a través del puerto de Ushuaia, con la mayor actividad concentrada en marzo y mayo.