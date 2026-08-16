Brian Sarmiento regresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) como invitado y protagonizó un tenso momento con Luana Fernández, a quien señal por haberlo tocado sin su consentimiento durante su estadía en el reality.

El exfutbolista no ocultó su enojo y, durante una de las actividades propuestas por el programa, decidió confrontar, directamente, a la jugadora; en ese contexto, aseguró que el episodio había ocurrido en dos oportunidades y reveló que, incluso, había consultado la posibilidad de solicitar su expulsión.

“A mí, no me nombres más. Me venías a atacar y, yo, no me voy a callar. Vos te podías haber ido cuando me tocaste el pit… dos veces. Fui al confe y, me dijeron, que podía pedir que te expulsen; sin embargo, decidí hablarlo con vos, pensé en vos. Te reíste cuando ya te había disculpado ”, disparó Sarmiento.

El enfrentamiento se produjo en un momento especialmente delicado para Luana, ya que, este lunes, podría abandonar la casa si así lo decide el público; además, la situación abrió otra posibilidad dentro del juego: que la participante sea sancionada o expulsada por decisión del “Big” luego de que, Sarmiento, planteara esa alternativa.

Lejos de terminar allí, la tensión continuó cuando Luana sostuvo su postura y, aseguró ,que no le tenía miedo al exjugador; poco después, protagonizó otro cruce, esta vez, con Danelik, pareja de Brian, quien intervino en la discusión y calificó a la participante como “una persona horrible”.

El hecho al que hizo referencia Sarmiento se remontaría a, aproximadamente, dos meses atrás, durante una fiesta temática realizada dentro de la casa; en aquel momento, Luana había reconocido el contacto y, explicó, que consideraba que existía suficiente confianza entre ambos como para hacerlo, aunque el exdeportista dejó en claro que no había dado su consentimiento.

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