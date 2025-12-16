Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Cónsul General de Chile en Río Gallegos, Christian Fernando Blasco Torres, fue entrevistado por La Opinión Austral, tras ser electo como nuevo presidente José Antonio Kast.

En relación con la concurrencia de ciudadanos chilenos para votar en el balotaje, el Cónsul indicó que la cantidad de votantes fue mejor a la de la primera vuelta. Del padrón de 608 personas habilitadas en Río Gallegos, votaron alrededor de 260, lo que representa cerca del 40%. La cifra fue solo unos 15 votos inferior a la elección anterior, donde había ocho candidatos, en contraste con el balotaje que solo tenía a los dos con mayor votación. Aunque con ocho candidatos el proceso se hace un poco más lento, la jornada electoral se desarrolló de forma fluida y normal.

Bilateral

Para Chile, la relación con Argentina es “vital” y “esencial“, el Cónsul consideró trascendental tener una relación fluida, y parece que el presidente electo tiene interés en afianzarla, especialmente con el actual presidente Milei, con quien hay un aparente grado de amistad.

El nuevo mandatario chileno asumirá el 11 de marzo, y su primer interés es fortalecer este vínculo. Es probable que invite al presidente Milei al cambio de mando, lo cual subraya la importancia de hacer la relación más fluida. Argentina es vista como un país gigante y trascendental, con un gran potencial para el trabajo en conjunto.

Mencionó que es necesario vigorizar la relación bilateral en algunas áreas, lo cual tendrá un efecto importante para los ciudadanos de ambos países, quienes son los beneficiados finales.

“Un área con gran potencial es la minería, donde los costos de sacar el mineral por Argentina son muy altos. Por ejemplo, una minera a la altura de San Juan enfrenta un costo enorme para llegar a puertos como el de Buenos Aires, debido al peso de los materiales a transportar”, señaló.

“Chile tiene ventajas comparativas para la extracción de minerales dada su estructura y el avance de sus proyectos mineros. Esto podría ser muy beneficioso para Argentina, brindando ingresos y la posibilidad de expandir su mercado”, señaló.

El crecimiento mutuo es un objetivo central, especialmente en la zona austral, donde la frontera se diluye en provincias como Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, limítrofes con Aysén y Magallanes. La coordinación en estos detalles puede mejorar la fluidez de la relación. El Cónsul percibe una voluntad de trabajar en conjunto, y cuando hay voluntad, los resultados son mejores.

Visita

“El hecho de que el nuevo presidente electo chileno planee visitar Argentina como el primer país del mundo es un gesto y una demostración de la voluntad de trabajar en conjunto, con opiniones muy cercanas en muchos ámbitos, lo que ayuda a la relación bilateral”, expresó.

El Cónsul tiene una excelente y fluida relación con las autoridades locales, pero insiste en que “siempre puede ser mejor” y que “siempre se puede mejorar todo”, dependiendo de la voluntad de las partes.

Lo más vital es que el desarrollo y el mejoramiento de esta relación bilateral, que puede ser más fluida y productiva, beneficie directamente a las personas, a los ciudadanos, quienes son los que reciben ese “plus” de mejoría.

El foco del Cónsul está en que la relación mejore en aquellas áreas donde ambos países puedan beneficiarse colectivamente, ya que Argentina ocupa un rol protagónico para Chile. Prueba de ello es que, mientras Chile tiene cinco consulados en Estados Unidos, tiene 13 en Argentina.