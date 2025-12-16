Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado buscará sesionar el próximo viernes 26 diciembre por el proyecto de Reforma Laboral que envió el gobierno del presidente Javier Milei y la modificación de la Ley de Glaciares.

Así quedó dispuesto en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó este mañana en la Cámara alta y que fue presidida por la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, redefinió el cronograma para el tratamiento en comisiones de ambas iniciativas debido al retraso del envío de la reforma laboral por parte del Poder Ejecutivo, informó “Noticias Argentinas”.

Según explicó Bullrich por la mañana del miércoles quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social, que presidirá, y las de Presupuesto y Hacienda., de Minería y de Ambiente.

El objetivo central de la líder de la bancada violeta es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones detalladas. En el medio (miércoles y jueves) expondrán funcionarios del Gobierno y referentes del sector laboral como la CGT.

Habrá un total de 15 expositores en dos días. De los 15, 10 fueron propuestos por el oficialismo y aliados, mientras que 5 por el interbloque peronista que lidera el formoseño, José Mayans.

Uno de los puntos sobresalientes del cónclave que se realizó en el primer piso del Senado fue la constitución de un bloque de 44 senadores que le sirvió a Bullrich para ganarle terreno en las comisiones al kirchnerismo, tal cual sucedió el año pasado.