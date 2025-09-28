Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Feria Internacional del Turismo 2025, que se lleva a cabo del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, se consolida como una de las principales vidrieras del turismo en América Latina. En esta edición, La Opinión Austral realizó una cobertura especial, a cargo de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose mostrando en detalle el predio, las actividades y el despliegue de cada provincia a través de transmisiones en vivo, fotos y videos. Nuestro equipo dialogó con referentes del sector turístico y recogió las experiencias de los visitantes, destacando el interés por la propuesta de Chubut.

El stand de Chubut: naturaleza, cultura y turismo

El stand institucional de Chubut reúne a localidades como Rada Tilly, Puerto Pirámides, Gualjaina, Sarmiento, Corcovado, Esquel, Trevelin, Cholila, Gaiman y Epuyén, junto a entes turísticos como Comodoro, Puerto Madryn, Rawson y Trelew. Además, el sector privado aporta 27 emprendimientos entre agencias de viajes, hoteles y operadores turísticos, mostrando la diversidad y la riqueza de la provincia.

Silvia y la oferta turística de Puerto Madryn

En exclusiva con La Opinión Austral, Silvia, referente del stand, destacó la importancia de la participación de Chubut en la FIT: “Madryn viene a contar sus propuestas no solo de naturaleza sino también de playa. La ciudad ofrece desconexión, naturaleza y un lazo especial con quienes la visitan, invitando siempre a volver”.

Silvia también resaltó la infraestructura y servicios: “Madryn cuenta con ocho mil plazas, gastronomía de calidad, cultura galesa y un aeropuerto operativo que conecta con dos líneas aéreas. Además, tenemos una terminal de cruceros y beneficios especiales para los turistas, con actividades destacadas durante septiembre y octubre, incluyendo la observación de ballenas y pingüinos”.

Micaela y las experiencias de aventura

Por su parte, Micaela, agente de viajes y guía de senderismo, explicó: “Mostramos experiencias de contacto con la naturaleza: salidas náuticas, kayak, submarinismo, safari fotográfico y senderismo. Muchos visitantes preguntan por la ballena, especialmente con el nuevo documental que se estrenará en diciembre y recorre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia”.

Micaela recomendó visitar Punta del Marqués, reserva natural donde se protege la fauna local, incluidos lobos marinos, delfines y otros cetáceos. “Es un lugar ideal para disfrutar de la biodiversidad de Chubut y de actividades al aire libre en contacto con la naturaleza”, concluyó.

La ballena: el principal atractivo del stand

El interés de los visitantes se centra en la observación de ballenas, uno de los íconos turísticos de Chubut. Tanto Silvia como Micaela coincidieron en que este atractivo genera una gran curiosidad y es un imán para quienes recorren la FIT, consolidando a Puerto Madryn y sus alrededores como destinos imperdibles del turismo argentino.

Aleta caudal de una Ballena Franca Austral. FOTO: FUNDACIÓN CETHUS.