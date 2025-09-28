Pelota Libre o Roja Directa: cómo ver en vivo Argentina vs. Cuba en el Mundial Sub 20 Chile 2025 La Selección Argentina Sub 20 inicia su participación en el Mundial de Chile 2025 este domingo 28 de septiembre ante Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Con Ian Subiabre como figura y bajo la dirección de Diego Placente, la Albiceleste buscará recuperar protagonismo en el torneo que lidera históricamente con seis títulos, mientras se prepara para enfrentar también a Australia e Italia en la fase de grupos.

La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, debutará este domingo 28 de septiembre frente a Cuba en el Mundial Sub 20 Chile 2025, desde las 20:00 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo D. El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y será transmitido en vivo por Telefe y DSports.

La Albiceleste es la selección más ganadora en la historia del certamen, con seis títulos mundiales (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Sin embargo, en los últimos años no logró repetir sus viejas gestas: llegó a cuartos de final en 2011 y fue eliminada en octavos en 2019 y 2023.

El equipo llega a esta cita tras un muy buen Sudamericano Sub 20 disputado en Venezuela, donde fue subcampeón detrás de Brasil, con un plantel que mostró carácter y fútbol. Ian Subiabre, figura de River Plate, y Maher Carrizo, de Vélez, fueron piezas clave en esa campaña. El desafío ahora es trasladar esa identidad al escenario mundial.

Cómo llega Argentina al Mundial Sub 20 Chile 2025

El conjunto dirigido por Diego Placente se presenta como uno de los favoritos del torneo. A pesar de no poder contar con figuras destacadas como Claudio “Diablito” Echeverri (Bayer Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Valentín Carboni (Genoa), Placente logró conformar una base sólida entre jóvenes con experiencia en Primera División y promesas que militan en clubes europeos.

Durante su preparación, Argentina disputó varios amistosos ante selecciones sudamericanas, mostrando un buen nivel colectivo, con una defensa firme y variantes ofensivas rápidas. La meta es sumar tres puntos en el debut ante un rival que, en los papeles, aparece como accesible.

Cómo llega Cuba: ilusión y poco rodaje

Por su parte, Cuba afronta el segundo Mundial Sub 20 de su historia, tras su participación en Turquía 2013, donde fue eliminada en fase de grupos con tres derrotas, un gol a favor y diez en contra. En esta edición, el combinado caribeño logró su clasificación a través del Campeonato Sub 20 de la Concacaf, donde sorprendió al avanzar hasta los cuartos de final.

El plantel dirigido por Pedro Pablo Pereira cuenta con mayoría de jugadores del fútbol local, aunque también presenta algunas incorporaciones de ligas europeas, como Alessio Raballo, delantero del Cremonese italiano, quien será su carta goleadora. Cuba llega con poco rodaje internacional pero con un equipo joven, físico y con ambición de competir.

Argentina vs. Cuba: horario, sede y TV

Partido: Argentina vs. Cuba

Argentina vs. Cuba Fecha: Domingo 28 de septiembre

Domingo 28 de septiembre Hora: 20:00 (hora argentina)

20:00 (hora argentina) Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Elías Figueroa Brander, Valparaíso Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia)

Nazmi Nasaruddin (Malasia) TV: Telefe y DSports

Formación confirmada de Argentina

Argentina (DT: Diego Placente):

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

Cuba (DT: Pedro Pablo Pereira):

Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo.

Fixture completo de Argentina en el Grupo D

Domingo 28/9: 🆚 Cuba – 20:00

🆚 – 20:00 Miércoles 1/10: 🆚 Australia – 20:00

🆚 – 20:00 Sábado 4/10: 🆚 Italia – 20:00

📍 Todos los encuentros se jugarán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Los 21 convocados por Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez), Alain Gómez (Valencia)

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth)

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros: Ian Subiabre (River), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Maher Carrizo (Vélez), Santino Andino (Godoy Cruz), Gianluca Prestianni (Benfica), Mateo Silvetti (Inter Miami)

Dónde ver el Mundial Sub 20 en vivo

Todos los partidos del torneo serán televisados por DSports. Además, Telefe emitirá en directo los encuentros de la Selección Argentina y la ceremonia inaugural.

Seguí el debut de Argentina contra Cuba en el Mundial Sub 20 por LU12 AM680

Además, el partido podrá seguirse en vivo a través de Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 —ambas de Río Gallegos— y FM Las Heras 92.1.

