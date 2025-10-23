Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte informe del Ministerio Público Tutelar ha detallado la compleja situación actual de las hijas menores de Mauro Icardi y Wanda Nara, Isabella y Francesca; el documento, el cual fue revelado por Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, no solo confirma que el futbolista “insiste con llevarse a las nenas a vivir a Turquía”, sino que, también, aborda la presencia de La China Suárez y Martín Migueles, el actual novio de su ex.

El informe oficial describe una comunicación paternofilial intermitente y tensa. “A lo largo de estas semanas, si bien se intentó establecer, en diversas oportunidades, la comunicación paternofilial, las niñas no se mostraban predispuestas. […] La Sra. Nara informa que las niñas hablan obligadas con su progenitor y que, luego, cuando cortan la llamada, se quedan enojadas y tristes, por lo que, cada vez, le resulta más complejo lograr que hablen”, dicta el escrito.

Según las palabras de la licenciada Mattera, Wanda se mantiene activa en la comunicación con Icardi a través de un grupo de WhatsApp, donde le envía el itinerario de sus hijas, acompañado de fotos, videos y actualizaciones de su vida; el informe remarca que, si bien la distancia física complica la situación, las niñas manifiestan el deseo de verlo, lo que “refleja la intención genuina de mantener vínculo con el mismo”, aseguró el periodista.

Sin embargo, el documento subraya que el enojo de las menores radica en las acciones públicas de su padre; Etchegoyen afirmó, leyendo el texto, que, el jueves 16, la profesional recibió varios mensajes de Fran e Isi, donde “ambas expresan no querer hablar con su padre”; a través de distintos audios, reiteran dos motivos principales: “Por un lado, su enojo porque refieren su malestar por las fotos que el señor Icardi publicó en redes sociales junto a los hijos de la Sra Suárez”.

Una hora después, Francesca confrontó, directamente, a su padre por WhatsApp, “donde le plantea su malestar y oposición por el planteo efectuado en relación con Turquía como su rechazo a la señora Suárez y sus hijos y, también, lo confronta diciéndole a su padre la excelente relación que tiene con el señor Migueles”.

Uno de los problemas más graves que destaca el informe es que “las menores están al tanto del litigio judicial entre sus padres, el caso de la restitución internacional y hasta la presentación que el futbolista hizo contra Martín Migueles“. Esta última acción enojó a la mayor, lo que las lleva a “reforzar el actual rechazo que están presentando a continuar manteniendo comunicación con su progenitor”.

En las conclusiones, el Ministerio Público Tutelar expresó su preocupación por la comunicación “casi nula” entre Mauro Icardi y sus hijas, aunque subraya que, cuando hablan, lo hacen en tono “armonioso y afectivo”; además, el documento remarca el rotundo cambio de actitud de las hijas de Wanda Nara sobre La China Suárez, después de que hubieran compartido momentos en Argentina: “Resulta preocupante que, en estos meses en que el Sr. Icardi regresó a Turquía, las niñas vuelvan a presentar un discurso de rechazo”. Finalmente, el informe confirmó que las menores han comenzado a ir a terapia, un aspecto que había sido solicitado en diversas ocasiones.

