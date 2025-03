Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El paradero de Nayelly Lujan García Servin de 15 años continúa siendo un misterio que mantiene en vilo a la población argentina. El caso, que es tratado por medios nacionales, es preocupante, ya que la adolescente se fue con el exesposo de la madre, un comerciante de 32 años llamado Juan Ignacio Esteban Apaza en una camioneta Ford EcoSport blanca, pasaron por más de una docena de controles policiales y por al menos dos fronteras, según sospechan los investigadores.

Fue el miércoles 23 de octubre que la menor despareció junto con el padre de sus hermanos. La menor se subió a la camioneta y se fue de la localidad de Pico Truncado junto a Apaza y, hasta el momento, el paradero de ambos es un misterio. Al día siguiente, Nayelly debía asistir a una Cámara Gesell por un presunto abuso sexual que fue denunciado por su mamá, Arcenia Servin. La mujer había comentado en Crónica TV que su otra hija le había comentado que su papá y la adolescente estaban juntos.

Vecinos de la localidad durante la marcha.

Ante la consulta de La Opinión Austral a la Policía de Santa Cruz, una fuente mencionó que “hasta el momento no se sabe nada” y recordó que están vigentes las recompensas de 5 millones de pesos que dispuso el Ministerio de Seguridad a través del Programa Nacional de Recompensas, a las personas que aporten datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la adolescente y a quienes brinden información útil para conseguir la detención de su padrastro, quien tiene pedido de captura desde el 28 de octubre.

Fuentes ligadas a la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, Leonardo Cimini, le comentaron al diario La Opinión Austral que no se sabe nada del paradero de ambos. No nos han notificado nada nuevo, todo sigue como está , comentó una fuente a este medio y agregó: “La búsqueda se va a retomar y en todos los puntos donde se sospechó que podían estar, pero no hay nada, es como si se los hubiese tragado la tierra“.

Arcenia Servín en una de las primeras marchas.

Asimismo, investigadores ligados a la búsqueda de la menor y su padrastro, mencionó a este medio que “de la búsqueda no hay nada todavía”. La Justicia va a reactivar la búsqueda de Nayelly y se espera obtener nuevos rastros en otros países de Latinoamérica, ya que la última pista que dejaron fue la camioneta abandonada detrás de un depósito que se encuentra detrás de la frontera con Bolivia, el pasado 14 de noviembre.

La sospecha de los investigadores es que desde el país boliviano hayan ingresado a Perú o Colombia. Años atrás, Apaza había viajado a esos países para realizar cursos y perfeccionarse en la reparación de dispositivos electrónicos. Es decir que el hombre sabe como moverse en esos lugares y es posible que tengan personas conocidas que los estén ayudando. Debido a esto, los investigadores sostienen la posibilidad de que Nayelly y Apaza hayan pasado a otro país desde Bolivia.