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El Torneo Federal A llega a su momento más esperado con una final que tendrá como protagonistas a Cipolletti y San Martín de Formosa. Ambos equipos superaron con autoridad sus respectivas series semifinales y ahora se preparan para disputar un encuentro decisivo, con el ascenso a la Primera Nacional como máximo objetivo.

La definición se jugará el domingo 25 de octubre en el estadio Juan Pablo Francia, propiedad de Sportivo Belgrano, en la ciudad cordobesa de San Francisco. Allí, los dos equipos buscarán transformar el esfuerzo de toda una temporada en un logro histórico para sus instituciones y sus hinchas.

Cipolletti llega a esta instancia después de eliminar a Alvarado de Mar del Plata. El conjunto rionegrino se impuso por 1-0 en el encuentro de ida, disputado en La Visera de Cemento, y consiguió el pasaje a la final tras empatar sin goles en el estadio José María Minella. Con una actuación sólida en defensa y una destacada respuesta colectiva, el “Albinegro” supo defender la ventaja obtenida en casa y selló su clasificación ante un rival que buscó revertir la serie.

La clasificación representa una oportunidad de enorme trascendencia para el club del Alto Valle, que aspira a regresar a la segunda categoría del fútbol argentino después de más de dos décadas. La ilusión creció con el rendimiento mostrado en las semifinales y ahora se trasladará a Córdoba, donde el equipo buscará dar el último paso hacia uno de sus grandes objetivos deportivos.

Del otro lado estará San Martín de Formosa, que también consiguió su lugar en la final luego de superar a Olimpo de Bahía Blanca. El conjunto formoseño se impuso por 2-0 en el partido de vuelta, con goles de Lautaro Ceratto y Ricardo Tapia, ambos de cabeza durante la primera etapa, y cerró la serie con un resultado global de 3-1.

El “Franjeado” afrontará una nueva oportunidad de alcanzar la Primera Nacional después de haber disputado la final por el segundo ascenso en la temporada anterior, cuando cayó frente a Atlético de Rafaela. Esta vez, el equipo buscará aprovechar la experiencia acumulada y completar una campaña que lo volvió a colocar entre los principales protagonistas de la categoría.

La final también comenzó a generar expectativas fuera del campo de juego. La organización dispuso que cada institución cuente con 4.000 entradas, por lo que habrá un total de 8.000 localidades habilitadas para las dos parcialidades. El precio informado es de 45.000 pesos por entrada y la recaudación quedará en manos de los clubes.

En Cipolletti, la demanda de localidades refleja la importancia del encuentro para sus simpatizantes. La institución anunció la venta anticipada de entradas en su secretaría y también organizó el traslado de los hinchas mediante la disponibilidad de 15 colectivos para viajar hasta San Francisco. La distancia, superior a los 1.100 kilómetros, representa un desafío logístico, aunque la posibilidad de acompañar al equipo en una final por el ascenso alimenta la ilusión de la parcialidad albinegra.

El operativo de seguridad será financiado por el Consejo Federal, mientras que los gastos correspondientes al arbitraje serán compartidos entre ambas instituciones. En cuanto a la transmisión, la definición podrá seguirse a través de la plataforma de streaming LPF Play, según la información difundida sobre la organización del encuentro.

En el aspecto reglamentario, si el partido termina empatado durante los 90 minutos, la definición contempla la disputa de un tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, una tanda de penales para determinar al ganador. El vencedor conseguirá el primer ascenso del Federal A a la Primera Nacional, mientras que el equipo derrotado tendrá otra oportunidad de luchar por el segundo boleto a la categoría.

Para Cipolletti, la final representa la posibilidad de recuperar un lugar en el fútbol de ascenso nacional y devolver al club a una competencia que supo disputar. Para San Martín de Formosa, significa la oportunidad de dar un paso histórico y dejar atrás la frustración de la definición anterior.

Con recorridos diferentes, pero unidos por la misma ambición, ambos equipos afrontarán una cita que puede marcar un antes y un después en sus respectivas historias. En San Francisco, el domingo 25 de octubre, Cipolletti y San Martín de Formosa se jugarán mucho más que una final: disputarán la posibilidad de convertir el sueño del ascenso en una realidad.