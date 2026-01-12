Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que durante días fue un comentario en voz baja dentro del mundo del espectáculo, finalmente, salió a la luz: Andrés “Ciro” Martínez y Luli Bass confirmaron su romance a través de las redes sociales, que despejó cualquier especulación y oficializó la relación en medio del regreso de “Los Piojos” a los escenarios.

El gesto ocurrió el día del cumpleaños del cantante; desde sus historias de Instagram, la bajista —cuyo nombre real es Luciana Valdés— compartió una imagen de ambos, tocando en vivo, y acompañó la postal con un mensaje breve, pero contundente: “Muy feliz cumpleaños, mi amor”, junto a un corazón atravesado por una flecha; minutos más tarde, Ciro replicó la publicación, y, respondió sin vueltas: “¡Gracias, hermosa!”, dejando en claro que, el vínculo, ya no era un rumor.

La confirmación, terminó de validar una versión que venía circulando con fuerza en redes y en televisión; la primicia había sido lanzada en el programa “Puro Show” (El Trece), donde Fernanda Iglesias, expresó: “¡Ciro de “Los Piojos” está saliendo con su bajista!”. En el mismo ciclo, el panelista explicó que, el músico, suele ser muy reservado con su intimidad y deslizó que “le cuesta blanquear sus vínculos”, algo que atribuyó a su historial sentimental.

Otro punto que generó debate, fue el contexto en el que habría comenzado la relación; según lo que trascendió, la bajista estaba en pareja cuando se produjo el acercamiento con el cantante y, tiempo después, decidió separarse; Luli es madre de dos hijos y, su expareja, sería el baterista Heber Vicente; incluso, Iglesias contó que se comunicó con él para conocer su postura y recibió una respuesta inesperada: “Está todo bien; me llevo muy bien con ella”, habría asegurado el músico, bajándole el tono a cualquier posible conflicto.

También, el romance quedó inevitablemente vinculado a una de las polémicas recientes que rodean a la banda: de acuerdo a versiones que circularon en el mismo ciclo televisivo, el regreso de “Los Piojos” no habría incluido al bajista histórico, Micky Rodríguez, una situación que fue leída en el ambiente como una decisión fuerte puertas adentro del grupo; en ese escenario, la incorporación de Bass a la formación alimentó distintas interpretaciones y comentarios entre fanáticos y especialistas.

Mientras el público celebra el reencuentro con una de las bandas más icónicas del rock argentino, la vida personal de su líder atraviesa un momento de exposición inesperada; con apenas dos frases y un ida y vuelta en redes, Ciro y Luli dejaron atrás el misterio y confirmaron una relación que ya da que hablar tanto arriba como abajo del escenario.

Leé más notas de La Opinión Austral