La ex primera dama Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri luego de 15 años de relación. A través de sus redes sociales, la empresaria decidió hablar por primera vez sobre el final de su matrimonio con el expresidente y compartió un mensaje cargado de reflexión y discreción.

Bajo el título “Cerrando una etapa”, Awada utilizó sus historias de Instagram para dirigirse a sus seguidores y confirmar el cierre de un capítulo importante de su vida personal y pública.

El mensaje de Juliana Awada tras su separación

Fiel a su perfil reservado, la ex primera dama eligió un tono íntimo para comunicar la noticia. En su publicación expresó: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”.

Con estas palabras, Juliana Awada confirmó no solo el fin de la convivencia con Mauricio Macri, sino también el inicio de una nueva etapa personal para ambos. Además, anunció que se tomará un descanso de la exposición digital, alejándose momentáneamente de las redes sociales.

Para cerrar, agradeció el acompañamiento de sus seguidores: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

La confirmación de la ruptura llega en un momento en el que ambos se encuentran en lugares distintos. Mientras Mauricio Macri tiene previsto cumplir compromisos en Europa, Juliana Awada permanece en el sur del país, acompañada por su círculo íntimo y su hija menor, Antonia.

Desde el entorno de la expareja aseguran que la separación se dio en excelentes términos y que la prioridad absoluta es el bienestar de su hija en común.

Una relación que marcó la política argentina

Juliana Awada y Mauricio Macri se casaron en 2010 y durante años conformaron una de las parejas más visibles del ámbito político y social argentino. Su rol como primera dama durante la presidencia de Macri (2015-2019) la posicionó como una figura influyente en temas de moda, diseño y acción social.

Ahora, esta nueva etapa se perfila lejos de las cámaras, con un perfil bajo y en búsqueda de tranquilidad, marcando el cierre definitivo de una historia que tuvo un fuerte impacto en la vida pública del país.