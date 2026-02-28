Desde este miércoles, la Sociedad Rural de Río Gallegos está llevando adelante la 93° Exposición Ganadera y 58° Comercial e Industrial en el marco de la Expo Rural 2026.

Este sábado arribó a la capital santacruceña, una comitiva de la Sociedad Rural Argentina (SRA), encabezada por su presidente Nicolás Pino, acompañado del secretario, Carlos Odriozola; y los directores Cecilia Fernández Gotti y Marcelino Díaz.

En diálogo con La Opinión Austral, el presidente de la SRA, Nicolás Pino comentó que luego de su llegada a la capital santacruceña: “Estuvimos viendo un campo para conocer la zona productiva, donde todo esto se produce”.

“Siempre, muy contento de venir a esta Rural que me hacen sentir como en casa y más contento también porque tuvimos la bendición de la lluvia que hacía rato se hacía desear. Hay buena perspectiva para adelante”, afirmó.

En noviembre, la SRA estuvo presente en la 50º Exposición de Ganado Mayor de El Calafate y a principios de febrero en la 102° Expo de Puerto Deseado. “Lamentablemente este año, no voy a poder acompañar, por temas de agenda, a Puerto San Julián que tanto me gusta ir. Lo importante es que el vínculo que se ha generado con todos los productores de Santa Cruz se va afianzando. Con estas idas y vueltas, nosotros acá y Santa Cruz en la exposición rural en Palermo, muy presentes, este vínculo se va haciendo cada vez más fuerte y también el vínculo con la parte política de la provincia“.

En este punto, Pino dio a conocer que mantuvieron una reunión con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. “Me acompañaron Marcelino Díaz, Cecilia Fernández Gotti, Carlos Odriozola, directivos de la Sociedad Rural Argentina. Estuvimos dos o tres horas con el gobernador hablando de diversos temas que nos ocupan, no sólo como productores de la zona, no sólo de la provincia, sino también de la Argentina. Lo que pasa en Santa Cruz es reflejo de lo que venimos hablando a nivel nacional“.

En cuanto a los temas que abordaron, marcó: “Hay que producir más. Se tienen que dar las condiciones para que los productores de la zona podamos expresar nuestro potencial, pero para que todo eso suceda tienen que pasar cosas”.

La directora Cecilia Fernández Gotti, Carlos Odriozola, el gobernador Claudio Vidal, el presidente de la SRA, Nicolás Pino y el director Marcelino Díaz.

Punteó que durante la reunión con Claudio Vidal “empezamos a hablar de temas de infraestructura, que no es poco; de créditos ya que es inviable, si queremos que estén en producción, no tener acceso a créditos a tasas que realmente sean productivas y que nos permitan afianzar y progresar”.

“Le explicábamos al gobernador que esto no es un juego de uno solo, cada uno de los eslabones que hacemos producción tiene que cumplir su rol, todos somos importantes, gobiernos nacionales y provinciales generando condiciones y nosotros, si tenemos esas condiciones, demostrando el potencial enorme que tiene el productor argentino”, sostuvo.

Lana sucia

Por otra parte, consultado sobre la Resolución SENASA 44/2026 de enero que facilita la exportación de lana sucia desde establecimientos rurales, manifestó: “Fue una muy buena medida que se tomó por parte del gobierno de poder darle la posibilidad a los productores de lana de exportar directamente su lana”.

“Es una muy buena noticia, hace poco que pasó esto, hay que ver cómo se va desarrollando con el tiempo. Todo lo que es generar condiciones para hacernos la vida más fácil es una muy buena noticia“, recalcó.

En cuanto al reciente fallo de la Justicia Federal que anuló la resolución del SENASA que autorizaba el ingreso de carne con hueso y otros productos provenientes de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia la zona libre sin vacunación de la Patagonia, señaló: “Es una decisión de la justicia, es un pedido de los productores locales. Es una medida que tomó la justicia y hay que acatarla, va más allá de lo que uno puede pensar sobre la medida”.

Agregó también que durante la reunión con el gobernador, se habló sobre” la sarna que está afectando a la provincia de Chubut, una provincia muy productora de ganado ovino y de lana”.

Pino manifestó que “lo que tenemos que buscar los argentinos son soluciones que nos generen a todos una unión y cuando alguien tiene un problema, tratar de no ser restrictivo, sino de buscar la solución. ¿Nos compete a nosotros? Sí y no. Sí, desde la parte de producción y no porque la parte sanitaria es una potestad del SENASA y lo que necesitamos es tener un SENASA que esté a la altura de las circunstancias”.

Además, destacó la presencia para esta domingo de la presidenta del SENASA, María Beatriz “Pilu” Giraudo y del presidente del INTA, Nicolás Bronzovich. “Marca el interés que tiene el gobierno de estar acompañando a los productores no desde un lugar cómodo en la Ciudad de Buenos Aires, sino estando donde suceden las cosas”, señaló.

Por último, destacó que las autoridades de la SRRG y su presidenta Alejandra Suárez del Solar “siempre están haciéndonos sentir muy bien. Gracias a Santa Cruz por recibirnos tan amablemente“.