LA RECAUDACIÓN FUE DE UN 53 % MÁS QUE EN 2025

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Cáritas Argentina dio a conocer que la Colecta Anual 2026, realizada el 6 y 7 de junio con el lema “Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza”, reunió un total de $4.670.002.407, lo que representa un incremento del 53,90% en comparación con la edición del 2025.

La institución destacó que el resultado refleja el compromiso solidario de la sociedad argentina, aún en un contexto de crisis económica.

“Este logro es una nueva muestra de la solidaridad de nuestro pueblo argentino, que, una vez más y en medio de un contexto difícil, pone de manifiesto su generosidad para acompañar a los que más sufren”, expresaron desde Cáritas.

Además, señalaron que el dinero reunido permitirá continuar acompañando a miles de personas en situación de vulnerabilidad. “Esta respuesta de la sociedad permite llevar esperanza a muchas familias, a la vez que nos reafirma en nuestra misión de seguir tendiendo puentes y oportunidades para superar la exclusión”, agregaron.

Por último, desde Cáritas expresaron su agradecimiento a “cada persona que acercó su donación, a las empresas que sumaron su apoyo, a los medios de comunicación que ayudaron a difundir nuestro mensaje y, muy especialmente, a los miles de voluntarios que a lo largo y ancho del país entregaron su tiempo y su corazón para hacer posible este resultado”.

Programas

Los fondos obtenidos en la Colecta Anual se destinarán a sostener numerosos programas de desarrollo humano integral en áreas como educación, primera infancia, alimentación, capacitación laboral, adicciones, vivienda e integración social, además de la ayuda inmediata y la contención espiritual que brinda la institución.

Las acciones se desarrollan en más de 3.500 espacios de Cáritas, en las 67 diócesis de la Argentina.

Cómo seguir colaborando

Cabe mencionar que los canales para recibir donaciones permanecen abiertos durante todo el año.

Los aportes se pueden realizar:

Por tarjeta de crédito, débito, CBU, PagoMisCuentas o Mercado Pago ingresando al sitio www.caritas.org.ar/sumate

Por transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina: Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42. Sucursal Casa Central 0546

CBU 0150546702000000042422

A nombre de: Cáritas Argentina – CUIT 30-51731290-4

[Alias DONA.CARITAS.ARG]

CBU 0150546702000000042422 A nombre de: Cáritas Argentina – CUIT 30-51731290-4 [Alias DONA.CARITAS.ARG] Por WhatsApp al número +54 9 11 2817-2726