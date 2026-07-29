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La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una denuncia contra el proceso judicial de la causa Vialidad y explicó, durante una conferencia de prensa, los motivos que llevaron a recurrir a un organismo internacional.

Los abogados Alberto Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim señalaron que la presentación busca que se analicen supuestas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

Según explicó Beraldi, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el último recurso presentado por la defensa, el 10 de junio de 2025, cerró las posibilidades de continuar el reclamo dentro del país y habilitó la instancia internacional.

“Se cerró la discusión en el orden interno, pero permite ahora que sea discutida en el orden internacional”, sostuvo el abogado durante la exposición.

Qué denunció la defensa de Cristina

Uno de los principales cuestionamientos realizados por los abogados está relacionado con la condena que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La defensa sostiene que el proceso judicial tuvo como consecuencia impedir la participación política de la expresidenta y denunció una supuesta vulneración del derecho a elegir y ser elegido, establecido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según explicaron, la prohibición para ocupar cargos públicos es uno de los puntos centrales del reclamo presentado ante Naciones Unidas.

El abogado Alberto Beraldi, inició la conferencia de prensa.

Cuestionamientos a la condena por la causa Vialidad

Los abogados también cuestionaron la forma en la que se determinó la responsabilidad de Cristina Kirchner dentro del expediente.

La defensa sostiene que la expresidenta fue condenada por hechos que no correspondían a sus funciones como titular del Poder Ejecutivo y puso el foco en el Decreto 54/2009, una norma que, según indicaron, continúa vigente.

Desde la defensa remarcaron que Cristina Kirchner no manejaba los recursos de la Dirección Nacional de Vialidad y que no podía ser responsabilizada por las decisiones tomadas dentro de ese organismo.

Reclamos por falta de imparcialidad durante el juicio

Otro de los puntos planteados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU está relacionado con la imparcialidad de jueces y fiscales que participaron del proceso.

Los abogados denunciaron supuestos vínculos entre integrantes del Poder Judicial y dirigentes políticos opositores, además de cuestionar mecanismos de asignación de expedientes.

Según la presentación, esas situaciones afectaron el derecho de Cristina Kirchner a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial.

La defensa cuestionó la forma en que se analizaron las pruebas

Durante la conferencia, los abogados también señalaron que no tuvieron las mismas condiciones que la acusación para acceder y analizar parte de la documentación utilizada durante el juicio.

Según explicaron, se incorporaron elementos provenientes de otros expedientes sin que la defensa pudiera discutirlos de manera adecuada.

Además, denunciaron que existió una presunción de culpabilidad desde el comienzo del proceso y cuestionaron declaraciones públicas que, según su postura, influyeron en el contexto del juicio.

El abogado español Javier Borrego, fue convocado para ser la defensa de la exmandataria argentina.

El reclamo por la revisión de la condena

La defensa de Cristina Kirchner también cuestionó las instancias posteriores al juicio y sostuvo que la condena no tuvo una revisión judicial efectiva.

Según los abogados, la Cámara Federal de Casación Penal y luego la Corte Suprema no analizaron en profundidad los planteos realizados sobre las garantías constitucionales.

Por ese motivo, consideran que el caso debe ser revisado por un organismo internacional de derechos humanos.

La denuncia por una posible doble persecución judicial

Otro de los argumentos presentados ante Naciones Unidas está relacionado con el principio que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

La defensa señaló que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa Vialidad ya habían sido investigadas en otros expedientes que terminaron con archivos o sobreseimientos.

Según los abogados, esa situación representa una irregularidad que debe ser evaluada por el Comité de Derechos Humanos.

Qué medidas pidió la defensa ante la ONU

Además de presentar la denuncia, los abogados solicitaron medidas cautelares mientras el organismo analiza el fondo del caso.

El primer pedido es suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa considera que esa sanción contradice criterios establecidos por el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

También solicitaron una revisión de la situación de la Corte Suprema, al cuestionar que actualmente funcione con tres integrantes y considerar que eso afecta la posibilidad de una revisión judicial independiente.

El tercer pedido está relacionado con las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.

El abogado brasileño Rafael Valim.

Prisión domiciliaria

La defensa solicitó modificar algunas condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta.

Entre los pedidos se encuentran retirar la tobillera electrónica, flexibilizar las restricciones para recibir visitas y permitir un mayor acceso al aire libre.

Los abogados sostienen que Cristina Kirchner recibe un trato diferente al de otras personas bajo prisión domiciliaria y consideran que esas condiciones son discriminatorias.

También pidieron que no se responsabilice a la expresidenta por manifestaciones o concentraciones realizadas por terceros frente a su domicilio.

Por qué Cristina Kirchner acudió a la ONU

La defensa explicó que recurrió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas luego de agotar todas las instancias disponibles dentro de la Justicia argentina.

Tras la condena en la causa Vialidad, los abogados presentaron recursos ante distintas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema.

Con el rechazo del último recurso, ocurrido en junio de 2025, la defensa decidió avanzar con una presentación internacional para que el caso sea analizado bajo los estándares de los tratados de derechos humanos.

Ahora, el Comité de Derechos Humanos deberá evaluar el planteo realizado por los abogados y la respuesta que presente el Estado argentino.