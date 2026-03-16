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El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, comenzó a transitar una etapa decisiva en los tribunales de Río Gallegos. El proceso judicial busca determinar responsabilidades en torno a la salida de la nave en noviembre de 2017 y, particularmente, si el submarino estaba en condiciones operativas para zarpar.

Durante una entrevista en el programa Embón Registrado, de Horacio Embón, el periodista Juan Suárez, del diario La Opinión Austral, brindó detalles sobre el desarrollo del debate oral, las principales hipótesis que se analizan y el complejo entramado de responsabilidades dentro de la estructura de mando de la Armada.

“El juicio comenzó la semana pasada con la lectura de las imputaciones a los cuatro acusados. El tribunal leyó la imputación donde en esta investigación se intenta determinar las responsabilidades operativas en cuanto a la salida del submarino y si el submarino estaba en condiciones de navegar, de zarpar o no”, explicó Suárez.

Juan Suárez, periodista de La Opinión Austral. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El proceso judicial tiene como eje central establecer si existieron fallas o negligencias en la toma de decisiones que permitieron la salida de la nave. En ese sentido, el periodista remarcó que el debate apunta a identificar quiénes tenían la responsabilidad de autorizar la navegación.

“Se buscan las responsabilidades en la línea de mando de la fuerza armada… quiénes eran los responsables de determinar esto y quién pudo haber dicho: ‘No, el submarino no está en condiciones de zarpar’”, señaló.

Los cuatro imputados en la causa son Claudio Villamide, Héctor Alonso, Hugo Correa y Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos al momento de los hechos. Suárez luego precisó que “Villamide es uno de los principales acusados junto con López Mazzeo. Son los cargos más altos”.

El periodista explicó además que Villamide es el único de los acusados que fue separado de la fuerza, lo que marca una diferencia respecto de los otros imputados. “Villamide es el único que fue desplazado de la fuerza armada; los otros tuvieron sanciones de arresto. Es el único que tiene una defensa particular. Para la Armada, lo han puesto como el principal responsable”, afirmó.

Los acusados este miércoles en el juicio realizado en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

“Hay un montón de material documental y técnico sobre el submarino, y muchísimas declaraciones para determinar las responsabilidades de si el submarino no estaba en condiciones de navegar”, agregó.

La etapa testimonial será una de las más extensas del proceso. De acuerdo con lo informado, se espera que más de un centenar de testigos pasen por el tribunal federal de Río Gallegos.

“Hay una enorme cantidad de prueba y muchísimos testigos que van a pasar por Río Gallegos a partir del 23 de marzo. Más de 100 testigos: unos 70 de manera presencial y el resto de manera virtual”, detalló el periodista.

El célebre y reconocido periodista y conductor, Horacio Embón. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En esas exposiciones, uno de los aspectos que surgió con fuerza fue la complejidad de la cadena de mando dentro de la Armada y la manera en que se toman las decisiones operativas.

“Por lo que escuchamos, es tan complejo esta cadena de mando que ellos utilizaban una palabra como que ‘está todo revisado’. No hay una decisión de una persona, sino que es todo un sistema el que funciona”, explicó.

Juan Suárez, periodista de La Opinión Austral, durante una cobertura. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El juicio se desarrolla lejos de los grandes centros mediáticos del país, lo que implica un desafío adicional para quienes siguen el caso desde el interior. “Es todo un desafío para nosotros mantener este tema en agenda ocurriendo tan lejos de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de hacer una cobertura especial para el resto del país y es un honor”, concluyó Suárez.