La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi continúa generando repercusiones; en medio de las versiones y el revuelo mediático que despertó la ruptura, el cantante decidió romper el silencio.

En una nota para con “SQP” (América TV), programa conducido por Yanina Latorre, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar habló sobre cómo vive la exposición que tomó su vida privada tras conocerse el final de la relación.

“Cuando uno no elige estar en el ojo público, ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí… Verte en un barro que no elegiste”, expresó, el músico, al explicar cómo le afecta la repercusión que adquirió la separación.

Además de referirse a su propia experiencia, Emanuel fue consultado por las declaraciones que realizaron algunos integrantes de su entorno familiar en los últimos días; frente a las versiones que circularon, buscó aclarar que no existió una decisión conjunta para salir a hablar sobre el conflicto.

“Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos y cada uno tiene su vida; en sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron”, indicó Ortega, en referencia a las consultas periodísticas que recibieron algunos miembros de su familia.

De esta forma, el cantante dejó en claro que, las intervenciones de sus seres queridos, respondieron a preguntas puntuales y no a una postura organizada del clan familiar frente a la ruptura.

Sus declaraciones se producen en un contexto de fuerte atención mediática, luego de que el final de la relación sorprendiera por la cercanía con la fecha de la boda; la pareja había celebrado su casamiento apenas 27 días antes de que trascendiera la separación.

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