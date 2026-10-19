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Este miércoles 21 de octubre, las principales figuras de la radio argentina se reunirán en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, para la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026. Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), la ceremonia reconocerá en 32 categorías a los programas, conductores y profesionales que se destacaron durante las temporadas 2025/2026.
La gala contará con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, mientras que Infobae estará a cargo de la transmisión en vivo.
La Opinión Austral estará presente con Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes realizarán una cobertura especial desde Parque Norte para acercar a sus lectores todo lo que suceda dentro y fuera de la ceremonia. Entrevistas a los nominados, el paso de las figuras por la alfombra roja, el detrás de escena y las primeras reacciones de los ganadores serán parte de una noche que celebra a la radiofonía nacional.
Las principales figuras nominadas a los Martín Fierro de Radio
Entre los nombres que competirán por una estatuilla se encuentran Eduardo Feinmann, Nelson Castro, María O’Donnell, Mario Pergolini, Andy Kusnetzoff, Guido Kaczka y Yanina Latorre, referentes de distintos géneros y formatos de la radio argentina.
Las ternas abarcan periodismo, actualidad, deportes, entretenimiento, música y cultura, además de reconocer las labores individuales y técnicas que hacen posible cada emisión. En el ámbito periodístico se destacan ciclos como Alguien tiene que decirlo, de Eduardo Feinmann, en Radio Mitre; Mañana Sylvestre, de Gustavo Sylvestre, en Radio 10; De acá en más, de María O’Donnell, en Urbana Play; y ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos.
En la previa de la ceremonia, el presidente de Aptra, Luis Ventura, destacó el valor cultural de estos galardones y la capacidad de la radio para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumo. “El Martín Fierro simboliza y engloba todas las expresiones que tienen que ver con la información y la artística”, expresó durante una entrevista en Infobae al Amanecer, donde dialogó con Luciana Rubinska.
La entrega volverá a reunir a periodistas, conductores, productores y locutores de las principales emisoras del país para reconocer el trabajo de quienes construyen diariamente la agenda informativa y el entretenimiento de millones de oyentes.
Seguí los Martín Fierro de Radio 2026 en La Opinión Austral y conocé todos los detalles de la gala, las entrevistas y los ganadores de una de las noches más esperadas de la radio argentina.
Programa periodístico matutino diario en AM
Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)
Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)
Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)
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Rolando por la mañana – RPM (Rolando Graña – Splendid)
Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)
Programa periodístico matutino diario FM
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)
Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports)
De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)
Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)
Programa periodístico vespertino diario AM
De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)
El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)
Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)
Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)
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MP 910 (Marcelo Palacios – La Red)
Programa periodístico vespertino diario FM
Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100)
Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez – Vorterix)
Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)
Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)
¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)
Programa de interés general en AM
Basta baby (Baby Etchecopar – Rivadavia)
El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)
Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)
Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental)
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Programa de interés general en FM
Coworking (Nacho Otero – Delta)
El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)
La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)
No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100)
Programa nocturno AM y FM
Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)
Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)
Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)
Programa semanal en AM
El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)
Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)
Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)
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La hora referí (Daniel Dátola – La Red)
Programa semanal en FM
Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)
Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer — FM El Observador)
Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos)
El buen modo (Virginia Lago — FM La 2×4)
Programa deportivo
Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red)
No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)
Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)
Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)
Programa musical en AM
La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)
Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre)
Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10)
Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)
Programa musical en FM
Aspen Club (FM Aspen)
La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)
La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)
Programa cultural/educativo
Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio)
Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)
Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)
El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)
Programa agropecuario
Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)
La hora del campo (Alejandro Cánepa – Continental)
Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)
Labor periodística femenina
María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)
Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata)
Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)
Labor periodística masculina
Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos)
Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos)
Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)
Labor conducción femenina
Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)
María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)
Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2×4)
Yanina Latorre (Yanina 107.9 – El Observador)
Labor conducción masculina
Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)
Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)
Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)
Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)
Labor periodística deportiva
Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)
Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)
Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)
Labor humorística
Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana – Mitre)
Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos)
Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)
Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica – Del Plata)
Servicio informativo
La Red Informativa (La Red)
Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)
Radio 10 – Siempre noticias (Radio 10)
Radionoticias Del Plata (Del Plata)
Rotativo del aire (Rivadavia)
Labor locución femenina
Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)
Gigi Ribaloff (Mucha Radio)
Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)
Labor locución masculina
Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)
Mario Portugal (Rivadavia)
Sebastián Bresler (Mitre)
Relator deportivo
Daniel Mollo (Boca de Selección – Del Plata)
Gabriel Anello (Mitre)
Leonardo Gentili (La Red)
Mejor labor en producción
Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)
Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)
Mejor labor en operación
Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)
Gabriel Marsili (FM Los40)
Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)
Labor en musicalización
Delta Music Team (FM Delta)
Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10)
José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica)
Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)
Movilero
Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)
Mercedes Ninci (Mitre informa primero – Mitre)
Rosario Bigozzi (La Red)
Columnista de espectáculos
Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop)
Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)
Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos)
Columnista político
Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)
Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)
Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)
Columnista económico
Alfredo Zaiat (El Destape Radio)
Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)
Willy Kohan (Rivadavia)
Columnista policial / judicial
Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)
Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)
Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)
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