Este miércoles 21 de octubre, las principales figuras de la radio argentina se reunirán en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, para la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026. Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), la ceremonia reconocerá en 32 categorías a los programas, conductores y profesionales que se destacaron durante las temporadas 2025/2026.

La gala contará con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, mientras que Infobae estará a cargo de la transmisión en vivo.

Luciana Rubinska y Luis Novaresio estarán al frente de la conducción de los Martín Fierro de Radio 2026.

La Opinión Austral estará presente con Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes realizarán una cobertura especial desde Parque Norte para acercar a sus lectores todo lo que suceda dentro y fuera de la ceremonia. Entrevistas a los nominados, el paso de las figuras por la alfombra roja, el detrás de escena y las primeras reacciones de los ganadores serán parte de una noche que celebra a la radiofonía nacional.

Las principales figuras nominadas a los Martín Fierro de Radio

Entre los nombres que competirán por una estatuilla se encuentran Eduardo Feinmann, Nelson Castro, María O’Donnell, Mario Pergolini, Andy Kusnetzoff, Guido Kaczka y Yanina Latorre, referentes de distintos géneros y formatos de la radio argentina.

Las ternas abarcan periodismo, actualidad, deportes, entretenimiento, música y cultura, además de reconocer las labores individuales y técnicas que hacen posible cada emisión. En el ámbito periodístico se destacan ciclos como Alguien tiene que decirlo, de Eduardo Feinmann, en Radio Mitre; Mañana Sylvestre, de Gustavo Sylvestre, en Radio 10; De acá en más, de María O’Donnell, en Urbana Play; y ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos.

En la previa de la ceremonia, el presidente de Aptra, Luis Ventura, destacó el valor cultural de estos galardones y la capacidad de la radio para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumo. “El Martín Fierro simboliza y engloba todas las expresiones que tienen que ver con la información y la artística”, expresó durante una entrevista en Infobae al Amanecer, donde dialogó con Luciana Rubinska.

La entrega volverá a reunir a periodistas, conductores, productores y locutores de las principales emisoras del país para reconocer el trabajo de quienes construyen diariamente la agenda informativa y el entretenimiento de millones de oyentes.

Seguí los Martín Fierro de Radio 2026 en La Opinión Austral y conocé todos los detalles de la gala, las entrevistas y los ganadores de una de las noches más esperadas de la radio argentina.