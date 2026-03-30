Un video registró el momento exacto en que un adolescente comenzó a disparar dentro de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe, y provocó la muerte de un compañero de 13 años.

La filmación, que circuló en las últimas horas, captó las detonaciones y los gritos desesperados de los alumnos, mientras intentaban escapar o buscar refugio en medio del ataque.

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En las imágenes se observa cómo varios estudiantes corren dentro del establecimiento, mientras otros se resguardan ante la secuencia de disparos.

Cómo ingresó el arma y cuándo comenzó el tiroteo

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el agresor —un alumno de entre 15 y 16 años— ingresó al colegio con el arma oculta dentro de un estuche.

Qué se sabe del caso del adolescente que entró con una escopeta a la escuela de santa Fe y mató a un compañero

El ataque ocurrió poco después del inicio de la jornada escolar, en el momento del izamiento de la bandera. Allí, el menor sacó un arma y comenzó a disparar contra sus compañeros.

Uno de los proyectiles impactó de forma fatal en un estudiante de 13 años, mientras que otros dos adolescentes resultaron heridos por perdigones.

Testimonios que describen el horror dentro del colegio

Padres y testigos relataron escenas de pánico absoluto dentro de la institución. Manuel, padre de una alumna, contó que su hija estaba por ingresar cuando escuchó las detonaciones.

“El chico entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó y empezó a disparar. Todos buscaron refugio, fue un descontrol total”, relató.

En la misma línea, autoridades locales confirmaron que el agresor extrajo el arma de su mochila o estuche y abrió fuego dentro del establecimiento, lo que desató una reacción desesperada entre estudiantes y docentes.

Heridos, suspensión de clases y operativo de emergencia

Tras el ataque, varios alumnos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron al menos dos heridos además de la víctima fatal.

Como consecuencia del hecho, las clases fueron suspendidas y se desplegó un amplio operativo policial y sanitario en la zona.

El atacante fue detenido poco después del episodio y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el origen del arma.

Investigación y conmoción en San Cristóbal

El caso generó una fuerte conmoción en San Cristóbal, una localidad de aproximadamente 15.000 habitantes. La comunidad educativa quedó profundamente impactada por el nivel de violencia del episodio.

Los investigadores buscan establecer cómo el menor accedió al arma y si existieron fallas en los controles dentro del colegio.

Mientras tanto, el video del ataque se convirtió en una pieza clave para reconstruir los hechos y dimensionar la gravedad de lo ocurrido dentro de la escuela santafesina.

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