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Un estudiante de secundaria ingresó armado este lunes a la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, y mató a un compañero en un episodio que conmocionó a la comunidad.

El hecho ocurrió a primera hora de la jornada escolar, cuando el menor llevó un arma de fuego dentro de su mochila y abrió fuego en el interior del establecimiento educativo.

Según los primeros datos que trascendieron, el adolescente, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.

Cómo ocurrió el ataque dentro del colegio

Según confirmaron autoridades locales, el agresor sacó el arma en plena institución y efectuó varios disparos. Como consecuencia, hirió a otros alumnos y uno de los proyectiles impactó de forma fatal en un estudiante.

“El agresor sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a uno”, señaló el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, quien brindó los primeros detalles oficiales del caso.

El ataque generó escenas de pánico entre estudiantes, docentes y personal educativo, que intentaron resguardarse ante la situación.

Conmoción en la comunidad educativa

La Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, ubicada en ubicada sobre la calle J. M. Bullo al 1402, es una institución histórica de gestión estatal en la ciudad, con niveles inicial, primario, secundario y superior. El violento episodio impactó de lleno en una comunidad educativa con amplia trayectoria en la región.

Tras el hecho, se activaron protocolos de emergencia y se dio intervención a las fuerzas de seguridad y a los servicios de salud.

Familiares de los alumnos se acercaron al establecimiento en medio de la desesperación por conocer el estado de los estudiantes.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar cómo el menor logró ingresar con un arma al colegio.