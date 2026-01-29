Con la escalada que tomó la confrontación entre el Gobierno y el Grupo Techint, que lidera Paolo Rocca, tras la decisión de un consorcio privado de adjudicar a una empresa india la provisión de caños para un gasoducto dedicado para exportar gas natural licuado de Vaca Muerta, volvió a quedar en el centro del debate la disyuntiva entre la promoción de la industria nacional y la competitividad que necesita el desarrollo de la economía argentina. El precedente más cercano de una obra similar, atravesada por tensiones, es el ex gasoducto Néstor Kirchner (rebautizado Perito Moreno), un ducto desde Tratayén, en Neuquén, hasta la localidad bonaerense de Salliqueló, para aumentar la disponibilidad de gas local y reducir las importaciones, tanto de GNL como de Bolivia. Las obras comenzaron en 2022 y finalizaron, en tiempo récord, menos de un año después. La empresa estatal Enarsa fue la encargada de diseñar y licitar el proyecto, algo que para mejorar la competencia realizó en forma separada: por un lado los caños y por otro las obras, además de otros insumos menores.

Los pliegos para la adquisición de cañerías fueron publicados el 23 de febrero de 2022, es decir un día antes de la invasión rusa a Ucrania que disparó los precios del gas y de todos sus insumos asociados. La compra se dividió en dos “renglones”. El primero para caños de 36 pulgadas -algunos pocos de diferentes espesores. El otro fue de tubos de 30 pulgadas -en menor cantidad- para el ducto Mercedes-Cardales, una obra complementaria.

Por otro lado, la licitación establecía una cláusula por la cual el oferente tendría los beneficios de la Ley de Compre Argentino, en caso de cumplir con una serie de requisitos en relación al origen de los bienes.

El 31 de marzo de ese año se realizó la apertura de ofertas con un solo interesado: la empresa Siat del Grupo Techint, que ofertó para ambos renglones 436 millones de dólares, de los cuales 407 corresponden a 582 km de caños para el GPNK. Si bien hubo consultas de otras compañías, por la urgencia de la obra los plazos de entrega eran muy cortos (debían iniciarse a 90 días de la firma del contrato).