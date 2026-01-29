Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia Federal secuestró este miércoles en Paraná, Entre Ríos, una camioneta perteneciente a Austral Construcciones S.A., la firma del empresario santacruceño Lázaro Báez, condenado a seis años de prisión por corrupción junto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

La medida se adoptó en el marco de otro expediente, vinculado a presunto lavado de activos y asociación ilícita, que se tramita ante un tribunal distinto y corresponde a la causa conocida como Hotesur y Los Sauces.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, a través de la División Sustracción de Automotores, y se concretó cerca de las 12:30 en la esquina de Jorge Newbery y Gobernador Enrique Mihura.

Según precisó Análisis, en ese lugar se incautó una pick up Chevrolet S10 registrada a nombre de Austral Construcciones S.A. El rodado se encontraba en poder de una persona de 34 años, integrante de la comunidad gitana.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 28 de febrero de 2019, dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 en el legajo caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ inf. art. 303 del Código Penal”, correspondiente al delito de lavado de activos.

Al momento del operativo, la camioneta estaba en posesión de R.E.I. Asimismo, intervino la UFI de Atención Primaria, a cargo de la fiscal Josefina Caballero.

En la causa Vialidad, por la cual Báez y la expresidenta fueron condenados en diciembre de 2022, también recibieron penas el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López, y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson, Guillermo Periotti, entre otros exfuncionarios.

Se debió a la malversación de fondos y las irregularidades detectadas en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. No obstante, el secuestro realizado en Paraná no guarda relación con ese expediente, sino con la investigación por presunto lavado de dinero.

En este escenario judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó en diciembre de 2024 una queja presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la revocación del sobreseimiento dictado en las causas Hotesur y Los Sauces.

Esa decisión habilitó el avance hacia el juicio oral contra la expresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el resto de los imputados, acusados de lavado de activos, admisión de dádivas y asociación ilícita.

El Tribunal Oral Federal N°5 había dispuesto el sobreseimiento por mayoría, al considerar aplicable el principio de “ne bis in idem”. Sin embargo, esa resolución fue revocada el 18 de noviembre de 2023 por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, tras un planteo del Ministerio Público Fiscal.

Posteriormente, el rechazo del recurso extraordinario presentado por las defensas derivó en la queja ante la Corte Suprema, que finalmente fue desestimada.

