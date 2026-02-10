Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la caída de Magis TV y Xuper TV en Argentina, miles de usuarios comenzaron a buscar alternativas para seguir accediendo a películas y series sin restricciones. En ese contexto, Proton VPN, una plataforma oficial y legal, se convirtió en una de las opciones más mencionadas para sortear los bloqueos geográficos impuestos por proveedores de internet.

El interés por las VPN creció de manera exponencial luego de que las aplicaciones dejaran de funcionar en el país. Lo que en un principio parecía una falla técnica terminó confirmándose como parte de un bloqueo más amplio que afectó a distintos dispositivos y obligó a los usuarios a explorar nuevas herramientas digitales.

Por qué creció el interés en Proton VPN tras la caída de Magis TV

Magis TV y Xuper TV dejaron de operar en Argentina en medio de medidas judiciales y acuerdos internacionales que endurecieron el cerco contra este tipo de plataformas. Además, ambas aplicaciones eliminaron los canales argentinos de su grilla, lo que profundizó el impacto en el público local.

Frente a este escenario, la búsqueda de términos como “VPN para Smart TV” y “Proton VPN” aumentó notablemente. Incluso, desde la propia empresa señalaron en redes sociales que las consultas en Google desde Argentina habían crecido en los últimos días.

A diferencia de las APK que circulan por fuera de tiendas oficiales, Proton VPN se descarga desde Google Play Store y pertenece a una compañía reconocida por su enfoque en la seguridad y la privacidad digital. Su origen está vinculado a científicos del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) en Suiza, un dato que suele destacarse como respaldo institucional.

Qué es una VPN y cómo funciona

Una red privada virtual (VPN) crea una conexión segura entre el dispositivo del usuario e internet. Según explica Amazon en su sitio oficial, se trata de una conexión privada que permite transmitir datos de forma segura y anónima a través de redes públicas, enmascarando la dirección IP y cifrando la información.

Microsoft, por su parte, detalla que una VPN establece un túnel cifrado entre el equipo y un servidor remoto del proveedor del servicio. Ese proceso protege los datos personales, oculta la ubicación real del usuario y permite atravesar bloqueos o restricciones geográficas.

En términos simples, cuando se activa una VPN, el tráfico de internet se redirige a través de un servidor ubicado en otro país. De esta manera, las aplicaciones interpretan que el usuario está conectado desde esa región y no desde Argentina.

Es importante tener en cuenta que el cifrado puede generar una leve disminución en la velocidad de internet. Sin embargo, con servicios reconocidos y estables, la reproducción de películas y series suele mantenerse sin inconvenientes.

Cómo instalar Proton VPN en un Smart TV con Android TV o Google TV

Para quienes cuentan con un Smart TV con Android TV o Google TV, el proceso de instalación de Proton VPN es directo y puede realizarse con su versión gratuita básica.

1. Descarga e instalación

Ingresar a Google Play Store desde el Smart TV.

Utilizar el buscador y escribir “Proton VPN”.

Seleccionar la aplicación oficial y presionar “Instalar”.

Se recomienda descargar únicamente versiones oficiales y evitar aplicaciones paralelas difundidas en redes sociales, ya que pueden comprometer datos personales o incluir software malicioso.

2. Vinculación de la cuenta

Una vez instalada la app:

Abrir Proton VPN en el Smart TV.

En pantalla aparecerá un código o un código QR.

Escanear el QR con el celular o ingresar a la página web indicada.

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.

Confirmar el código para vincular el televisor.

El Smart TV quedará automáticamente asociado a la cuenta.

3. Configuración para evitar restricciones

Dentro de la aplicación se despliega una lista de países disponibles. Para eludir las restricciones locales que afectan a servicios bloqueados en Argentina, los usuarios suelen elegir un servidor de un tercer país donde esas aplicaciones continúan operando.

Seleccionar el país deseado.

Presionar el botón “Conectar”.

Esperar a que el ícono cambie a verde, indicando que la conexión está activa.

Desde ese momento, el tráfico del Smart TV estará cifrado y la ubicación virtual será la del país elegido.

Seguridad, legalidad y recomendaciones

Especialistas en tecnología advierten que utilizar una VPN es legal en Argentina, siempre que se la emplee con fines legítimos y mediante proveedores oficiales. No obstante, remarcan que el uso de herramientas para eludir bloqueos puede estar sujeto a los términos y condiciones de cada plataforma.

También recomiendan priorizar servicios reconocidos que garanticen estándares de seguridad y protección de datos, especialmente en un contexto donde proliferan aplicaciones no verificadas.

El bloqueo de Magis TV y Xuper TV marcó un punto de inflexión en el consumo de contenidos digitales en Argentina. En ese nuevo escenario, Proton VPN aparece como una alternativa legal y oficial para quienes buscan acceder a películas y series sin restricciones geográficas, reforzando al mismo tiempo la privacidad y la seguridad en la navegación online.