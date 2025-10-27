Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Libertad Avanza (LLA) se consolidó como la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 107 legisladores junto a sus aliados. Sin embargo, el bloque oficialista deberá negociar con sectores dialoguistas para sancionar leyes esenciales como las reformas laboral y tributaria. Del otro lado, el peronismo logró retener 98 bancas.

El resultado deja un Congreso altamente polarizado, con una nueva dinámica de poder: la Casa Rosada reforzada, pero sin mayoría propia. El futuro de las reformas estructurales dependerá de la capacidad del oficialismo para negociar en un Parlamento donde los consensos serán tan difíciles como necesarios.

La foto final deja al Congreso partido en dos bloques fuertes, con una polarización que promete tensiones permanentes.

El bloque libertario y sus aliados

LLA contará con 80 diputados propios, más que duplicando su representación anterior. A ellos se suman 10 del PRO y 3 radicales que acompañarán al oficialismo. En total, el bloque libertario y sus aliados inmediatos alcanzarán 113 bancas, quedando a 16 votos del quórum propio.

El gobierno buscará acuerdos con espacios dialoguistas como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y Futuro y Libertad, además de la bancada de Provincias Unidas, que reúne cerca de 20 representantes.

Con esta arquitectura política, LLA podrá blindar vetos y negociar leyes estratégicas con mayor margen que en el ciclo legislativo anterior.

El peronismo resiste

El peronismo logró sostener su peso territorial: renovó 46 de sus 98 bancas, con victorias en siete distritos. Obtuvo 16 diputados en Buenos Aires, 4 en CABA, 3 en Santa Fe, 2 en Chaco y Catamarca, y 1 en una docena de provincias, desde Río Negro hasta Tierra del Fuego.

Aunque el bloque mantiene una base sólida, deberá redefinir liderazgos y estrategias ante una Cámara más fragmentada y un oficialismo fortalecido.

Los espacios provinciales y minoritarios

Innovación Federal conservará 7 diputados, mientras que Provincias Unidas -la liga de gobernadores- consiguió 8 bancas propias y negocia sumar aliados de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el MID.

La izquierda mantendrá presencia con 4 diputados, y tanto la Coalición Cívica como Coherencia y el MID conservarán representación mínima, sin nuevos ingresos.