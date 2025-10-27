Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En su primera entrevista después de la contundente victoria nacional de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025, el presidente Javier Milei dialogó con Antonio Laje en el programa “Otra Mañana” por A24. En una conversación distendida, el mandatario analizó el resultado electoral, reivindicó su modelo económico y anticipó los próximos pasos de su gestión.

“Los argentinos decidieron no volver al pasado”

“Para mí es una elección en la que, por sobre todas las cosas, los argentinos decidieron no volver al pasado”, afirmó Milei al comenzar la entrevista. Según el Presidente, dos tercios del país votaron por un futuro de prosperidad y crecimiento, validando las políticas de su gobierno.

Milei planteó que el resultado electoral fue el reflejo de “dos modelos de país”: “Del otro lado estaba el modelo de la izquierda, del kirchnerismo, una autopista que te llevaba a Venezuela o Cuba. Estoy muy contento con que el pueblo argentino no quiso esa propuesta destructiva”, señaló.

“El modelo sí funciona y por eso lo quisieron destruir”

Durante la entrevista, Milei defendió las medidas de ajuste y equilibrio fiscal aplicadas durante su gestión. “Cuando la oposición vio que nuestro modelo funcionaba, empezó a poner palos en la rueda. La única propuesta fue: ‘hay que parar a Milei’”, sostuvo.

El mandatario destacó que el superávit fiscal permitió “bajar la inflación, reducir la pobreza, aumentar el salario real y el PBI”. “Hicimos lo que hay que hacer en economía y la oposición demostró lo que no hay que hacer en política”, dijo, antes de agregar: “A mí me quedan dos años más y, si la ciudadanía quiere, tal vez sean seis. Pero luego ya está. Yo quiero dejar a la Argentina en un sendero de libertad y grandeza otra vez”.

“Lo peor ya pasó”

En una de las frases más destacadas, el Presidente aseguró: “Lo peor ya pasó. Ahora empieza una nueva etapa para la Argentina”. Milei explicó que el país superó “la fase más dura del ajuste” y se encamina hacia un período de expansión. “Se viene el tiempo del crecimiento y la inversión. Con disciplina fiscal, la inflación seguirá bajando y la economía se reactivará de manera genuina”, afirmó.

Lo que viene en 2026: baja de impuestos y expansión del sector privado

El jefe de Estado adelantó que en 2026 avanzará con la baja de 20 impuestos y la modernización del régimen laboral. “Vamos a reducir alícuotas, simplificar el sistema y fomentar la inversión. Con todas estas mejoras, para los autónomos ya no tendrá sentido la evasión”, señaló.

Milei aseguró que con la baja de 2,5 puntos del PBI “le devolvimos a los argentinos 500.000 millones de dólares” y pronosticó que “el ahorro permitirá financiar de manera genuina una expansión de las inversiones y más empleos formales”.

El triunfo en Buenos Aires y el rol de Santilli

Milei reconoció que no esperaba el triunfo en la provincia de Buenos Aires, un distrito históricamente adverso para su espacio. “No”, respondió de manera contundente cuando Laje le preguntó si imaginaba ganar allí. Destacó el trabajo de Diego Santilli, primer candidato tras la salida de José Luis Espert, investigado por presunto uso de fondos del narcotráfico.

“Hizo un trabajo extraordinario. Todo comenzó hace dos años, cuando Macri tuvo la generosidad de reunirnos con Patricia Bullrich”, recordó el mandatario.

“El círculo duro continúa”

Consultado sobre la continuidad de su equipo, Milei ratificó a Karina Milei y Santiago Caputo: “¿A vos qué te parece? Por supuesto. Ellos son los arquitectos de este proceso”. También confirmó que Guillermo Francos seguirá al frente de la Jefatura de Gabinete y anticipó posibles cambios ministeriales por la partida de funcionarios electos al Congreso.

Estados Unidos, Trump y el respaldo internacional

El Presidente negó que el acuerdo financiero con Estados Unidos haya sido por urgencia y reveló que las conversaciones comenzaron en abril.

“El swap nos permitió prevenir maniobras que buscaban desestabilizar. Estamos muy agradecidos a Trump, al secretario Bessent y al senador Marco Rubio. Ellos entendieron que América es la región base de Estados Unidos”, dijo.

“Dólar a 1.500, cómodo para Caputo”

Consultado por la cotización del dólar, Milei afirmó que “la cotización siempre estará dentro de la banda” y que “gracias al superávit se pueden acumular dólares sin emitir”.

“Hoy el mayor acreedor del Tesoro es el Banco Central, y eso nos permite sostener la estabilidad cambiaria”, explicó, antes de criticar a algunos economistas a quienes calificó de “precarios en materia monetaria”.

“Hoy empezó la nueva Argentina”

En el cierre de la entrevista con Laje, Milei definió el domingo electoral como un “punto bisagra”.

“Hoy empezó la nueva Argentina, la que decidieron los argentinos con su voto. Dos tercios del país decidieron abrazar las ideas de la libertad como camino hacia la prosperidad”, sostuvo.

Y concluyó: “Entendemos que hay distintos ritmos y miradas, pero lo importante es que todos coincidimos en avanzar hacia una Argentina grande nuevamente.”