Como un superhéroe libertario, Javier Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés: “Long live freedom” El Presidente presentó sus nuevas cuentas oficiales en inglés con un video animado protagonizado por el General Ancap, su alter ego libertario. La iniciativa busca ampliar su alcance internacional y reforzar su mensaje de libertad ante audiencias globales.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei presentó oficialmente sus cuentas personales en inglés en redes sociales con un anuncio fuera de lo convencional: un video animado protagonizado por el General Ancap, su alter ego libertario creado en 2019. Con esta estrategia, el mandatario busca ampliar su alcance internacional, comunicar de manera directa las políticas del Gobierno y fortalecer su posicionamiento como referente global del liberalismo.

El lanzamiento se realizó este lunes a través de un video difundido en sus redes, donde Milei cerró el mensaje con su ya característica consigna “Viva la libertad carajo”, pero ahora en inglés: “Long live freedom, damn it”.

El regreso del General Ancap

El video está protagonizado por el General Ancap (anarcocapitalista), un personaje animado generado con Inteligencia Artificial que se presenta de manera irónica: “Hola, luchadores por la libertad del mundo, soy el General Ancap –definitivamente no Milei–. Estoy aquí para guiarte en las redes sociales en inglés de nuestro héroe de la vida real, Javier Milei”.

Durante el clip, el personaje destaca el “gran año” del Presidente, a quien define como un “peso pesado como influencer mundial”, mostrando imágenes junto a Donald Trump, Giorgia Meloni y Elon Musk.

También se intercalan escenas de los videos donde Milei anticipaba la eliminación de ministerios como Mujer, Obras Públicas y Educación, reafirmando su programa de reformas estructurales.

“Con su marca única de rock épico y libertarianismo agresivo, aquí encontrarás todo sobre él: su historia, sus ideas y sus últimas noticias”, dice el personaje antes de darle paso al mandatario.

El cierre del anuncio recupera imágenes de archivo donde Milei proclama: “No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío. La libertad avanza”.

Luego, el Presidente resume su mensaje en forma bilingüe: “Viva la libertad carajo. Long live freedom, damn it”.

Desde La Libertad Avanza explicaron que la apertura de estas cuentas forma parte de una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina.

“El objetivo es mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”, señalaron desde el espacio oficialista.

El propio Milei invitó a la comunidad internacional a seguirlo:“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas libertarias a nivel mundial.

Las cuentas oficiales de Javier Milei en inglés

Instagram: @mileienglishofficial

@mileienglishofficial YouTube: @MileiEnglishOfficial

@MileiEnglishOfficial X (Twitter): @jmilei_english

@jmilei_english TikTok: @mileienglishofficial

@mileienglishofficial Facebook: @MileiEnglishOfficial

El origen del personaje: cuando Milei hizo cosplay

El General Ancap no es nuevo en la vida pública del Presidente. En 2019, cuando aún era economista e influencer, Milei sorprendió al participar de un evento de animé y cultura otaku disfrazado como el General Anarco-Capitalista.

Con antifaz, malla negra, capa amarilla y un cetro dorado, se presentó como un superhéroe proveniente de “Liberland”, según sus palabras, “una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre; una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales”.

Ese video todavía circula en redes y se convirtió en una de las piezas más virales de su etapa previa a la política.