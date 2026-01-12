Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Melody Luz volvió a quedar en el centro de la polémica tras realizar un polémico comentario hacia Mariana Nannis; la bailarina, pareja de Alex Caniggia y madre de Venezia, utilizó sus redes para dejar en evidencia que, el conflicto con su suegra, sigue lejos de resolverse, pese a los momentos de aparente calma que se mostraron en el último tiempo.

El episodio, que encendió el escándalo, se dio en el marco del cumpleaños de Claudio Paul Caniggia, exfutbolista y padre de Alex; durante la celebración, Melody posó sonriente junto a su hija y a Sofía Bonelli, actual pareja de Caniggia; la imagen, de tono familiar y distendido, no tardó en viralizarse y generar múltiples reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales interpretaron la escena como una provocación indirecta hacia Mariana, ausente en el encuentro.

Entre los comentarios que circularon, uno de los más destacados fue el del periodista Fede Flowers, quien escribió: “Esto no le va a gustar mucho a Mariana”; en este marco, Melody decidió replicarla en su cuenta de “X”, y, añadió una frase que no dejó lugar a interpretaciones: “Somos su peor pesadilla”. La contundencia del mensaje volvió a poner el foco en la mala relación que existe entre ambas y confirmó que, la distancia, sigue siendo profunda.

La tensión entre Luz y Nannis, no es nueva: desde hace tiempo, la bailarina dejó en claro que su prioridad es la familia que formó junto a Alex y su hija y que no está dispuesta a tolerar situaciones que considere injustas o dañinas; en varias oportunidades, utilizó el humor y la ironía como herramientas para expresar su malestar, aunque siempre dejando entrever un trasfondo de conflicto real.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió meses atrás, cuando Melody publicó un video, en tono humorístico, que muchos interpretaron como una referencia directa a su suegra; en el sketch, se escuchaba una voz que preguntaba: “¿Cuántos millones querés por desaparecer de la vida de mi hijo?”, a lo que ella, respondía con sarcasmo; sobre la publicación, escribió: “El sueño de mi suegra”, aclarando, luego, que se trataba de humor, aunque, la indirecta, fue evidente.

Con este nuevo posteo, Melody Luz volvió a dejar en claro que el conflicto con Nannis no es cosa del pasado y que, lejos de buscar ocultarlo, no tiene problema en exponerlo.

